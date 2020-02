Eklat bei Stadtmeisterschaft: Alles begann mit Ronaldo-Jubel

Die Kreisspruchkammer hat die ersten Strafen wegen der Vorkommnisse bei der Endrunde der Stadtmeisterschaft verkündet (wir berichteten). Der Finaltag des Turniers in der Willy-Jürissen-Halle am 19. Januar geriet bekanntlich vollkommen aus der Ruder, endete in einer Schlägerei und einem sportlich wertlosen Titelträger SC 20. Am Freitag tagte das Sportgericht um den Vorsitzenden Andreas Zimmermann sowie Uwe Dahl, Geronimo Köllner und Michael Althammer.

Maximilian Janetzki, zweiter Vorsitzender des beschuldigten Vereins Spielclubs 20, hatte vor Beginn der Verhandlung Zweifel an der Objektivität Zimmermanns. Der engagiert sich bekanntlich für Arminia Lirich, die damals wegen der Ausschreitungen zuvor im Endspiel gegen die „Knappen“ nicht angetreten ist.

Einspruch abgelehnt

Das Komitee beriet sich kurz und lehnte den Einwand Janetzkis ab, da es bei dieser Verhandlung nicht um die sportliche Wertung des Turniers ginge, sondern um die Aufarbeitung und Verurteilung der Fehlverhalten gewisser Spieler.

Als erstes wurde Samet Kanoglu als Beschuldigter verhört. Der Offensivmann von Arminia Klosterhardt hatte in besagtem und entscheidendem Gruppenspiel gegen den SC 20, in dem es um den Einzug ins Halbfinale ging, die 1:0-Führung für die Grün-Weißen erzielt. Daraufhin, so die Einschätzung der Spielcluberer und vieler Beobachter, habe der 25-Jährige provokant vor der gegnerischen Bank gejubelt.

Alle haben sich nur gewehrt

Er, so Kanoglu, habe den Jubel nicht als Provokation verstanden, er habe lediglich den Jubel von Weltstar Cristiano Ronaldo nachgeahmt. Dass dies vor der Auswechselbank des SC 20 geschah, war jedenfalls unstrittig. Geschlagen habe er nicht, zumindest nicht aktiv. Er habe sich nur gegen die SC-Spieler gewehrt.

Die wiederum gaben an, keine Tätlichkeiten begangen zu haben. David Möllmann, Marko Djurdjevic, Elvis Prince Grohmann, Ertunc Turan und Ümit Mutlu (der wegen eines Urlaubes nicht anwesend war) haben nur schlichten wollen. Möllmann immerhin gab zu, bei dem entscheidenden Tor zum 2:1 seines Bruders Sascha Kanoglu gerempelt zu haben. Sein Kontrahent habe ungünstig gestanden und dann sei dies passiert. Das anwesende Quartett erklärte, keine Ausschreitungen angezettelt zu haben.

Verein für seine Anhänger verantwortlich

Außerdem fühle es sich für die Zuschauer, die auf das Parkett gestürmt sind, nicht verantwortlich. Das waren bekanntlich Spielcluberer, die zwar nicht mehr aktiv das blau-gelbe Trikot tragen und im Moment für Blau-Weiß Oberhausen spielen, aber mit dem Verein SC 20 und deren Spieler sympathisieren.

In diesem Punkt stellte Zimmermann sofort klar, dass das Regelwerk sagt, dass ein Verein nicht nur für seine Mitglieder, sondern für das Verhalten seiner Zuschauer im Ganzen zu haften habe. Deshalb habe der SC 20 an dieser Stelle, rein rechtlich gesehen, den Spielabbruch zu verantworten.

„Massive Entgleisung“

Da sämtliche Zeugenaussagen in unterschiedliche Richtungen gingen und zur Aufklärung der Ereignisse nur bedingt hilfreich waren, kam das Sportgericht zu folgenden Urteilen: Kanoglu (Arminia) wurde für sein Fehlverhalten für zehn Wochen (bis zum 15. April), nicht aber mehr als zehn Pflichtspiele gesperrt. Möllmann wurde für seine Tätlichkeiten für sechs Wochen (bis zum 18. März), nicht aber für mehr als sechs Spiele gesperrt. Der Spieler Mutlu wurde für Bedrohung der Turnierleitung für glatte drei Monate (bis zum 5. Mai) aus dem Verkehr gezogen. Zimmermann: „Das war eine massive Entgleisung, die wir so nicht durchgehen lassen können.“

Die Spieler Djurdjevic und Grohmann wurden freigesprochen, weil sie zwar mittelbar an den Rangeleien beteiligt waren, ihnen aber keine Tätlichkeit nachgewiesen werden konnte. Gegen den Spieler Turan wird ein gesondertes Verfahren eröffnet.

Zudem wurde dem SC 20 wegen des verschuldeten Spielabbruchs eine Strafe in Höhe von 100 Euro aufgebrummt. Zusätzlich müssen beide Vereine, Arminia und Spielclub, je eine Strafe in Höhe von 200 Euro für diverse Fehlverhalten ihrer Spieler (und Zuschauer) zahlen.

Obendrein könnte es noch zu weiteren Verfahren gegen die Arminia-Spieler Aaron Tekin Komusin und Marcel Gabor kommen, die im Laufe des Verfahrens belastet wurden. Das liegt jetzt in der Hand des Fußball-Ausschusses.