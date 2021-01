Erst Abstieg, dann Meister: Die Stehaufmännchen des KTTO

Das KTTO startete gut in die Saison Ende Oktober, doch dann wurde wegen Corona komplett abgebrochen. Jetzt hoffen alle auf ein besseres 2021.

Oberhausen Das Kunstturnteam im TC 69 hat Qualität bewiesen und ist als Meister der 3. Liga in der engen Auswahl zur Mannschaft des Jahres.

Am 7. Dezember 2019 platzte die Böll-Halle aus allen Nähten. 500 Zuschauer drückten dem Kunstturnteam Oberhausen/TC 69 im Aufstiegsfinale um die 2. Liga gegen die KTV Straubenhardt II die Daumen. „Es wird ein Tag, an den man sich lange zurück erinnern wird“, hatte Trainer Sydnee Ingendorn im Vorfeld gesagt. Er sollte Recht behalten, auch wenn der Aufstiegstraum durch eine knappe 28:36-Niederlage nicht in Erfüllung ging. Einen Platz auf der Nominierten-Liste für die Wahl zu Oberhausens Sportmannschaft des Jahres war den Schmachtendorfern aber wohl bereits im Moment der Niederlage sicher.

Schließlich hatte das KTTO im Vorfeld eine eindrucksvolle Runde in der 3. Liga hingelegt. Nach dem Abstieg ein Jahr zuvor und einer Dekade in der 2. Bundesliga hatte das Team um Mannschaftskapitän Matthias Steinkamp den Neuanfang gemeistert. In sieben Wettkämpfen gab es sieben Siege. Mit dem 72:10 beim TV Weißkirchen war der Meistertitel perfekt.

Ausgeglichenheit im Team als Erfolgsformel

Ein Erfolg, mit dem der Cheftrainer nicht zwingend gerechnet hatte. „Ein Stück weit bin ich überrascht, denn es gab vor der Saison einige Unsicherheiten. Schließlich war die Liga ein unbekanntes Feld, wo man sich auf neue Gegner einstellen musste“, erinnert sich Ingendorn, der mit Mirco Osting und André Sauerborn zwei Leistungsträger ersetzen musste. „Zusätzlich war es eine Herausforderung, als Cheftrainer mehr in der Verantwortung zu stehen.“

Dabei brachte Ingendorn die Erfolgsformel der Schmachtendorfer auf einen Nenner. „Ich denke, unsere Ausgeglichenheit hat zum Erfolg geführt. Wir haben nicht einen Star, der im Alleingang die Siege holt. Für uns spricht, dass wir uns auf die Stärken jedes einzelnen verlassen können und schwerer auszurechnen sind.“

Hoffen auf ein besseres 2021

Nachdem der Aufstieg knapp verpasst wurde, startete das KTTO 2020 einen neuen Angriff. Erneut war die Mannschaft auf einem guten Weg. Doch nach zwei siegreichen Wettkämpfen brach die Deutsche Turnliga die Saison wegen Corona ab. Als Folge wurden alle Ergebnisse annulliert und keine Aufsteiger und Absteiger ermittelt.

Auch wenn 2020 ohne sportliche Entscheidung endete, wollte Ingendorn nicht von einem verlorenen Jahr sprechen. Der KTTO-Trainer blickt trotz der Unwägbarkeiten optimistisch in das Jahr. „Wenn ich darüber nachdenke, war ich bei genau drei Wettkämpfen. So wenige habe ich noch nie in einem Jahr gesehen. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass 2021 mehr stattfindet.“​