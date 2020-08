Ex-MSV-Spieler Tanju Öztürk verstärkt die RWO-Abwehr

Oberhausen. RWO hat sich einen erfahrenen Spieler für die defensive gesichert. Für das Velbert-Spiel Samstag gibt es 100 Tickets für die Fans.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich die Dienste von Tanju Öztürk gesichert. Der 31-jährige Kölner wechselt vom Drittligisten FC Hansa Rostock an die Lindnerstraße.

2010 schaffte Öztürk beim MSV Duisburg den Sprung in den Profikader. Für die Zebras absolvierte der Defensivspezialist 29 Zweitliga- und 32 Drittligapartien. 44 weitere Spiele in Liga drei absolvierte Öztürk für den KFC Uerdingen und seinen letzten Klub an der Ostsee. Zudem spielte der Neu-Oberhausener 76 Mal in der Regionalliga West (für Duisburg II, Uerdingen und Schalke II).

Tanju Öztürk ist vielseitig einsetzbar

„Tanju wird unserer Defensive noch mehr Qualität verleihen“, freut sich der Sportliche Leiter Patrick Bauder über den Transfer. „Er kann im defensiven Mittelfeld und auf den Innenverteidigerpositionen eingesetzt werden. Mit seiner Erfahrung wird er den jungen Spielern helfen, auf dem Platz die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Auch Oberhausens neue Nummer „25“ freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich muss in erster Linie dem Sportlichen Leiter ein Lob aussprechen, dass die Abwicklung – auch mit meinem Berater – so hervorragend geklappt hat. Jetzt möchte ich meinen Teil zum RWO-Erfolg beitragen und freue mich auf die Zeit in Oberhausen.“

100 Karten für den Test in Velbert

Für das Testspiel beim Oberligisten SSVg Velbert 02 am Samstag (14 Uhr, Emka-Sportzentrum) hat Rot-Weiß Oberhausen für seine Fans ein Kartenkontingent (100 Tickets) zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Tickets (Stehplatz) werden für neun Euro ausschließlich auf der RWO-Geschäftsstelle (10 bis 16 Uhr) verkauft.

Wegen der Coronaverordnung müssen die personenbezogenen Daten aufgenommen werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Verein seine Anhänger, das entsprechende Formular auf www.rwo-online.de herunterzuladen und beim Ticketkauf ausgefüllt mitzubringen.