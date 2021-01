Fasia-Jansen-Schule begrüßt Basketball-Talente des TC 69

Oberhausen Die Fasia-Jansen-Gesamtschule ist sportlich. Neben dem OTHC, RWO und TC Blau-Weiß Oberhausen kommt nun der TC 69 mit Basketball hinzu.

In Sachen Sport und Schule gibt es in Zeiten der Pandemie nicht viele, erst recht nicht viele gute Nachrichten. Nun aber doch, und zwar von der Fasia-Jansen-Gesamtschule in Alt-Oberhausen: Dort gibt es bereits seit einigen Jahren die so genannte „Sportklasse“ mit zusätzlichen Sportstunden und der Kooperation mit Oberhausener Vereinen.

Jetzt meldet Musa Celik, der gemeinsam mit Judith Hausmann diesen Bereich an der Gesamtschule an der Schwarzstraße leitet, eine neue Kooperation: „Mit dem TC 69 Sterkrade haben wir einen starken Partner in Sachen Basketball gefunden.“ Der TC 69 verfügt über die größte Basketballabteilung Oberhausens und hat sich vor allem das Ziel auf die Fahnen geschrieben, Mädchen für diesen Sport zu begeistern und in ihm zu fördern.

„Da treffen sich unsere Interessen“, ergänzt Musa Celik. Der frühere Fußball-Profi unterhält seit einiger Zeit Kontakte zum TC-Sportwart Christian Bloch, der künftig das Training der Fasia-Schülerinnen (und auch Schüler) übernehmen wird. Dabei trifft er in den älteren Jahrgängen auf eine Reihe von Talenten, denn in den vergangenen Jahren konnte die Schule immer wieder Bezirksmeisterschaften gewinnen.

Aktuell ist zwar kaum Sportunterricht möglich, aber sobald wieder normaler Schulbetrieb anläuft, wird die Fasia-Jansen-Gesamtschule vorbereitet sein. „Ohnehin“, so Musa Celik, „tun alle unsere Kooperationspartner schon jetzt alles Erdenkliche, um Sport und Bewegung wieder anbieten und durchführen zu können.“

Partner der Schule sind neben dem TC 69 für Basketball, der OTHC für Hockey, RWO für Fußball und der TC Blau-Weiß Oberhausen für Tennis. -ntz