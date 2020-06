Footballer des TC 69 Sterkrade sind wieder im Training

Auch im Training für American Football kann man Mindestabstände wahren. Hier beim TC 69 am Ehrenmal.

Oberhausen. Elf lange Wochen wurde zwangspausiert. Jetzt trainieren die Footballer des TC 69 endlich wieder auf dem Sportplatz am Ehrenmal.

Der American Football in Oberhausen ist nicht mehr auf Ruhemodus. Die American-Football-Abteilung, des TC Sterkrade 1869 hat nach elf langen Wochen Pause endlich wieder ihr Training auf dem Sportplatz am Ehrenmal am Kanal aufgenommen.

Dies natürlich unter Beachtung der derzeit herrschenden Vorschriften. Die Umsetzung des Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes war laut Headcoach Marc Nowak eine große Herausforderung für alle.

Rene Sorgatz: „Wir freuen uns sehr“

Doch auch diese konnte durch hilfreiche Empfehlungen des Verbandes ganzheitlich gemeistert werden, berichtete Abteilungsleiter Rene Sorgatz: „Wir freuen uns, nun endlich wieder mit dem Training beginnen zu können.

Wer sich für diese Sportart interessiert, kann gerne bei den Sterkradern vorbei schauen. Die Truppe trainiert nun wieder jeden Dienstag und Donnerstag, jeweils vom 19.30 bis 21.30 Uhr auf dem Sportplatz am Ehrenmal an der Lindnerstraße.

So erreicht man die Sterkrader Footballer

Kontakt für Informationen und zum Kennenlernen kann man auch so aufbauen: Per E-Mail an american-football@tc69.de, des weiteren kann noch man die Geschäftsstelle des TC 69 kontaktieren.

Diese ist montags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr unter 0208/66 93 97 oder unter der E-Mail info@tc69.de zu erreichen.