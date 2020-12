Freude und Enttäuschung wechseln sich ab

Oberhausen Im Sommer ist ein fast normaler Sportbetrieb möglich. Aus Oberhausener Sicht gab es gute, aber auch bittere Nachrichten. Wie beim BCO.

Von Juli bis September wechseln sich Enttäuschung und Freude bei den Oberhausener Sportlern ab: Trotz Tabellenführung zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung muss sich der BC Oberhausen in der Poolbillard-Bundesliga mit der Vize-Meisterschaft zufrieden geben. Derweil nimmt Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wieder den Trainingsbetrieb auf, wobei es zum Ligastart ein 0:0 gegen die U23 von Schalke 04 gibt.

Die erste Niederlage seiner Profilaufbahn muss Boxer Abass Baraou einstecken. Dabei ist die Entscheidung nach Punkten zugunsten seines Gegners Jack Culcay umstritten. Freudentränen gab es dafür bei den New Baskets Oberhausen, die den Aufstieg in die weibliche Nachwuchsbundesliga perfekt machten.

Hier ist der dritte Teil unseres großen Jahresrückblicks auf das Sportjahr 2020, die Höhepunkte von Juli bis September.

JULI

Fußball-Oberhausen und viele Menschen darüber hinaus trauern um Daniel Boldt. Der ehemalige Klosterhardter und begnadete Stürmer ist mit 37 Jahren aus dem Leben geschieden. Rund 250 Trauergäste erweisen Boldt auf dem Styrumer Friedhof am Martin-Heix-Platz die letzte Ehre.

Der SV Concordia zieht sich, da regulär abgestiegen, trotz des ausgesetzten Abstiegs von Verbandsseite, in die Fußball-Kreisliga B zurück.

Die Leistungsschwimmer der SG Oberhausen stehen wieder im Wassertraining. Der Verein hatte sich bereits im Vorfeld zusammen mit dem Badbetreiber Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ein schlüssiges Konzept für eine sichere Umsetzung der Vorgaben erarbeitet.

Ein letzter Doppelspieltag hatte den BC Oberhausen noch vom Deutschen Meistertitel in der Poolbillard-Bundesliga getrennt. Doch trotz der Tabellenführung zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung wegen der Corona-Pandemie beschließt der BCO die nun offiziell für beendet erklärte Saison „nur“ als Vizemeister. Entsprechend enttäuscht zeigt sich BCO-Kapitän Andreas Roschkowsky: „Die Entscheidung am grünen Tisch trifft unser Team und den Verein natürlich besonders hart. Wir haben eine unglaublich konstante Leistung abgerufen und mit einem tollen Teamspirit kurz vor Schluss der Spielzeit verdientermaßen an der Tabellenspitze gestanden.“ Derweil schließen sich Weltmeister Joshua Filler und seine Frau Pia der zweiten Mannschaft des BCO in der Regionalliga-West an.

Nele Willm (Buschhausener TC) und Dominik Pfeiffer (OTHC) heißen die neuen beziehungsweise alten Oberhausener Tennis-Stadtmeister. Im Doppel der Damen (offene Klasse) behielten Lena Kuhlkamp (OTHC) und Franziska Sack (BTC) die Oberhand, während bei den Herren Alexander Glowacz (BTC) und Kai Scharmach (TK 78) das Rennen machen.

Die Saison 2020/21 im Fußballverband Niederrhein bekommt endlich Konturen. Dabei wird es eine Oberliga Niederrhein mit 23 Mannschaften (darunter Sterkrade Nord) geben, drei Landesliga- und acht Bezirksliga-Staffeln. „Es ist für mich unterm Strich die fairste, aber sicherlich auch gleichzeitig eine sehr anspruchsvolle Variante“, zeigt sich Nord-Trainer Julian Berg zufrieden mit der Lösung des Verbandes.

Fußball-Regionallist RWO nimmt im Stadion Niederrhein ohne Zuschauer den Trainingsbetrieb für die neue Spielzeit auf. Dafür sind mit Tugrul Erat und Leander Goralski zwei Neuzugänge dabei, die zuvor niemand auf der Rechnung hatte. Nicht nur RWO-Präsident Hajo Sommers ist bester Dinge: „Das wird was“, sagt er mit Bezug auf die Mannschaft auf dem Rasen und das Zuschauerkonzept, an dem die Kleeblätter derzeit arbeiten.

AUGUST

Bei den nationalen Kanu-Titelkämpfen auf der Duisburger Wedau sichert sich Niklas Heuser (AKC Oberhausen) mit einer Zeit von 3:48,522 Minuten die Goldmedaille im K1 über die 1000 Meter (Herren Junioren). Katharina Koether (KG Essen) erreicht im A-Finale im K1 über die 200 Meter den fünften Platz. Wegen der Corona-Pandemie findet die Meisterschaft unter strengen Auflagen, vor leeren Rängen und nur in den Einer-Booten statt. „Ja, dass war schon alles etwas anders, als man es aus den vergangenen Jahren kennt. Aber wir sind alle froh, nach dieser schwierigen Saison überhaupt eine Meisterschaft austragen zu können“, lautet das Fazit von Koether.

Joshua Abuaku (LG Eintracht Frankfurt) gewinnt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig in seiner Paradedisziplin beim 400-Meter-Hürdenlauf die Bronzemedaille (50,50 Sekunden). Nur Emil Agyekum (49,78; Berlin) und Constantin Preis (49,57; Sindelfingen) sind noch schneller als der Oberhausener. „Eine Medaille war das Mindestziel. Ich bin jetzt nicht völlig unzufrieden, aber auch nicht völlig zufrieden“, wertet Abuaku seine Leistung im Finale.

Durch ein 2:7 gegen den Solinger TC 02 muss Tennis-Niederrheinligist OTHC seine Aufstiegsträume in die Regionalliga endgültig begraben.

Im Spiel um Platz drei im Fußball-Kreispokal setzt sich Oberligist Sterkrade-Nord mit 3:2 nach Verlängerung gegen Landesligist Arminia Klosterhardt durch. Den entscheidenden Treffer erzielt Nord-Kapitän Michel Roth in der 102. Minute. Damit erreichen die Nordler auch die Qualifikation für den Niederrheinpokal.

Nach zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen im Jugendbereich hat der Oberhausener Jan Ruhrmann (LAV Bayer Uerdingen Dormagen) bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Vaterstetten erstmalig in der Männerklasse eine Medaille im Zehnkampf gewonnen. Nach spannendem Verlauf ist es am Ende Silber.

Die neue Platzanlage des Buschhausener TC an der Dachsstraße wird eröffnet. Vertreter aus Verein, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Tennis-Verband finden sich ein, um den zweiten Umzug in der 50-Jährigen Vereinsgeschichte des BTC zu feiern.

Wegen eines positiven Coronafalls im Umfeld der Mannschaft muss sich Rot-Weiß Oberhausen kurzzeitig in Quarantäne begeben. Der Regionalliga-Auftakt gegen den FC Wegberg-Beeck muss kurzerhand abgesagt werden.

Boxer Abass Baraou verliert in einem spektakulären und hochklassigen Kampf gegen den Routinier Jack Culcay in Berlin umstritten nach Punkten. Für den Oberhausener bedeutet die knappe Niederlage im zehnten Kampf den ersten kleinen Makel. Sichtlich geknickt erklärt Baraou noch im Ring: „Ich fühle mich nicht besiegt, aber ich habe trotzdem verloren.“

Titel-Hattrick verpasst: Mit 2:3 (2:0) unterliegen die Frauen von Landesligist Arminia Klosterhardt im Kreispokal-Finale bei Bezirksligist Rhenania Bottrop.

SEPTEMBER

Auch in diesem Jahr entpuppt sich Sport im Park auf dem Freizeitgelände an der Lindnerstraße wieder als echter Sommer-Hit. Bei der vierten Auflage nehmen mehr als 5200 Menschen teil.

Die Sportanlage an der Erlenstraße wird den Vereinen TV Biefang, SF 06 Sterkrade-Heide und FC Sterkrade 72 übergeben.

Sterkrade-Nord beginnt das Abenteuer Oberliga mit einer 0:1-Niederlage gegen den Nachbarn Jahn Hiesfeld. Dagegen ringt Arminia Klosterhardt zum Landesliga-Auftakt daheim den VfB Speldorf mit 2:1 nieder.

Auch die Kleeblätter starten in die neue Regionalliga-Spielzeit. Beim Debüt von Neu-Trainer Dimitrios Pappas muss sich RWO allerdings gegen die U23 von Schalke 04 mit einer Nullnummer zufrieden geben.

Die New Baskets Oberhausen haben den Aufstieg in die weibliche Nachwuchsbundesliga perfekt gemacht. Bitter verläuft derweil der Saisonstart für Tobias Hauner. Der Tor-Garant des Fußball-Bezirksligisten Adler Osterfeld erleidet im Spiel gegen den SuS Dinslaken einen Riss des Kreuz- und Innenbandes im rechten Knie.

Unter Corona-Bedingungen finden die Stadtmeisterschaften „Kurze Strecke“ im Hallenbad Oberhausen statt. Hier sichern sich die Schwimmer der SG Oberhausen und des PSV jeweils 90-mal Gold. Die DJK Delphin Osterfeld dürfen sich über 13-mal Gold freuen.

Hans Siemensmeyer feiert seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Oberhausener ist bis heute mit 72 Treffern der erfolgreichste Bundesligatorschütze von Hannover 96.

Nach dem 3:2 gegen Rot-Weiss Essen feiern die A-Junioren von RWO auch im zweiten Saisonspiel den zweiten Derby-Dreier. Die Jungkleeblätter bezwingen den MSV Duisburg mit 2:1.