Für TVB-Damen zählt gegen Neuss nur ein Sieg

Oberliga, Damen

TV Biefang –

Neusser HV Sa 17.30

Das abgeschlagene Schlusslicht verbuchte bisher zwei Punkte. Die resultieren aus dem Hinspiel, als sich die TVB-Damen in Geberlaune präsentierten. In dieser Partie verletzte sich Leistungsträgerin Christin Opladen am Ringfinger (Strecksehnenriss). Die torgefährliche Rückraumspielerin fehlt seitdem. Ohnehin sieht’s personell in der Halle Biefang einmal mehr bescheiden aus. Kathy Sprick ist privat verhindert. Hinter den Einsätzen der erkälteten Katja Schlinkert und Jessi Hegemann stehen Fragezeichen. „Ja, in Neuss ist einiges schief gelaufen. Wir sind Favorit und wollen das auch zeigen“, fordert Trainer Dieter Schölwer einen Pflichtsieg.





Verbandsliga, Herren

HSG Wesel –

HSG RW O TV So 17

Drei Siege aus den letzten vier Begegnungen haben die Rot-Weißen ins gesicherte Mittelfeld gespült. Nun sollte die Mannschaft von Krzysztof Szargiej (Foto) auch mal auswärts zusehen, Punkte wie in heimischen Gefilden zu sammeln. „Schaffen wir es, an die Leistung aus dem Rumeln-Spiel anzuknüpfen, werden wir Chancen bekommen. Wir brauchen Disziplin und Geschlossenheit“, bringt es der Ex-Profi auf den Punkt. Dennis Kerger ist dabei. Steffen Wagner und Lars Jankowski sind offen..





Verbandsliga, Damen

TV Biefang –

Bergischer HC Sa 15.30

Gegen den ambitionierten Tabellenführer kann die TVB-Zweitvertretung in der Halle Biefang nur gewinnen. Im ersten Vergleich verkaufte sich das Team von Sebastian Köster trotz am Ende deutlicher Niederlage passabel. „Bekommen wir das in ähnlicher Form noch einmal hin, wäre ich schon zufrieden. Irgendwelche Luftschlösser müssen wir nicht bauen“, sagt Köster.





Landesliga, Herren

TV Vorst II –

TB Oberhausen Sa 16

Der überzeugende Sieg im Hinspiel mag dem TBO in guter Erinnerung sein. Nur sollten sich die krisengebeutelten Gäste tunlichst darauf einstellen, dass es beim Tabellenvierten ein anderes Spiel wird. „Nichts geht bei uns von selbst. Wir kennen Vorst und trainieren gezielt auf die 60 Minuten hin. Nach der verdienten Pleite im Derby will ich eine klare Reaktion sehen“, fordert Tim Kullmann unabhängig vom Ergebnis Wiedergutmachung.





TV Biefang –

DJK Styrum 06 Sa 19.30

Gegen den unangefochtenen Ligaprimus haben die Biefanger in eigener Halle nichts zu verlieren. Die Jungs von Christian Hoffmeister sind im neuen Jahr noch ungeschlagen. Das dürfte sich unter normalen Umständen jetzt nach diesem Spieltag ändern. „Aber wir wollen ihnen einen Fight liefern und ein geiles Spiel abliefern“, sagt „Hoffi“. Der TVB ist komplett.