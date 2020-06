Fußball fast wie früher bei der Spvgg. Sterkrade-Nord

Das sieht ja aus wie ein Bild aus früheren Tagen: Die Fußballer des Landesliga-Spitzenreiters Spvgg. Sterkrade-Nord sind am Dienstagabend erstmals wieder ins „richtige“ Training eingestiegen, inklusive ihrer Neuzugänge. Und zwar rein auf freiwilliger Basis, wie Trainer Julian Berg erklärte.

„Wir wollten mit dem Training die Zeit jetzt unmittelbar nach der Lockerung nutzen, damit die Jungs endlich mal wieder einen Ball sehen und ihre fußballspezifischen Rückstände aufholen können“, so der frühere Abwehrspieler und nun Verantwortliche an der Seitenlinie der Nordler. „Gleichzeitig können sich die Neuen schon mal langsam integrieren. Dass über 20 Mann gekommen sind, freut mich umso mehr.“

Potenzieller Neuzugang Topmann Izuwa trainiert mit

Ungewohnt waren für den einen oder anderen Kicker die bekannten Maßnahmen, die ein Mannschaftstraining in Zeiten von Corona erfordert. „Wir halten uns streng an die Vorgaben und Hygienekonzepte. Und das Spielen mit Fünf gegen Fünf ist ja erlaubt“, betonte Berg.

Damit der Sicherheitsabstand bei größeren Menschentrauben eingehalten wurde, mussten die Akteure zudem umgezogen zum Training erscheinen und anschließend zu Hause duschen gehen. Die Umkleidekabinen bleiben vorerst (noch) eine Tabuzone.

Neben den feststehenden Feld-Verstärkungen Serhat Sat, Fatih Gönül (beide Arminia Klosterhardt), Maximilian Abel (ETB SW Essen) und Ahmed Can Simsek sowie Rückkehrer Marcel Vogel (beide Duisburger SV 1900) war auch ein potenzieller Neuzugang dabei: Der 18 Jahre junge Topmann Izuwa.

Langenberg feiert Debüt im Nord-Kasten, A-Jugend-Keeper Binder nach Buchholz

„Topmann ist ein junger und talentierter Spieler aus Oberhausen, der in der Jugend des KFC Uerdingen ausgebildet wurde. Wir haben ihn zum Probetraining eingeladen und klopfen gerade das gegenseitige Interesse ab“, so Berg. Izuwa ist in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar.

War nicht nur dank diverser Zettel auf den Neustart bestens vorbereitet: Nord-Trainer Julian Berg (r.). Links: „Co“ Dennis Charlier. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Das erste Mal im Nordler-Kasten stand Dominik Langenberg, der vom Duisburger SV 1900 an die Lütticher Straße gekommen war. Der bisherige Stammtorwart Marcel Dietz fehlte aus beruflichen Gründen. A-Junioren-Keeper Arndt Binder, der bereits vor der Corona-Pause einmal pro Woche bei den Senioren mittrainierte und nun auch beim Neu-Start dabei war, wechselt am 1. Juli zum Bezirksligisten Viktoria Buchholz.

Julius Ufer muss erneut am Knie operiert werden

Weiterhin ohne Fußball bleiben wird das Jahr leider für Julius Ufer. Der Angreifer, der sich am 16. Februar beim 2:1-Auswärtssieg der Sportvereinigung gegen die VSF Amern das Kreuzband gerissen hatte, muss im August oder September noch einmal am Knie operiert werden.

„Es war schön, endlich mal wieder auf dem Platz stehen und auch zweikampfbetonte Übungen trainieren lassen zu können. Die fußballfreie Zeit war lange genug“, sagte Julian Berg und sprach dabei seinen Jungs aus der Seele. Der offizielle Trainingsauftakt der Sportvereinigung findet am 2. Juli statt.

Nach dem außerordentlichen Verbandstag des Fußball-Verbandes Niederrhein am 24. Juni (19 Uhr) dann hoffentlich auch offiziell als Oberligist.

Feierlichkeiten zum 100. Nord-Geburtstag und JHV werden verschoben

Die Spvgg. Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. ist einer von mehreren Oberhausener Vereinen, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Doch aufgrund der Corona-Krise kann im Sommer keine der geplanten Veranstaltungen stattfinden. Die Verantwortlichen der Sportvereinigung hoffen, dass die Feierlichkeiten 2021 nachgeholt werden können. Längst fertiggestellt und gedruckt ist die Festschrift, zu der jede Abteilung mit einem Bericht und vielen Fotos zum Werdegang der Geschichte des Vereins beigetragen hat. Der Vorstand hat sich entschieden, zumindest diese Festschrift in diesem Jahr an alle Interessierte auszugeben. Anfragen hierzu können an info@sterkrade-nord.de gerichtet werden.

Verschoben werden muss auch die Mitgliederversammlung der Nordler, die planmäßig am 19. Juni hätte stattfinden sollen. Ein neuer Termin steht zurzeit noch nicht fest. Geplant ist aber, wenn möglich, die Mitgliederversammlung noch in diesem Jahr abzuhalten. Inzwischen konnten die meisten Abteilungen, zumindest eingeschränkt, ihren Sportbetrieb wieder aufnehmen. Die Schachabteilung wartet noch ab und für die Breitensportabteilung wird nach umsetzbaren Lösungen gesucht.