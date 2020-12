Gelungene Malaktion der Vereinsjugend für Seniorenheime

Oberhausen Nicole Kalkofer und Heike Blucha-Tillenkamp initiierten eine erfolgreiche Malaktion der Tbd.-Jugend für Seniorenheime der Umgebung.

Nachdem Nicole Kalkofer, Übungsleiterin für das Kinderturnen beim Tbd. Osterfeld und ihre Vereinskollegin Heike Blucha-Tillenkamp zum adventlichen Bildermalen für die Altenheime aufgerufen hatten, geschah erst mal nichts. Es gab keine Reaktion und keine Bilder. Die beiden hatten aber sportlichen Ehrgeiz und machten für ihre gutgemeinte Aktion viel Telefon-Werbung. Das wirkte, am Ende waren es 300 Bilder.

Nach zwei Wochen lief die Aktion an und nahm kontinuierlich Fahrt auf, so dass schließlich über 300 Bilder und Gebasteltes in der Geschäftsstelle des Turnerbundes lagen. Die eigenen Sport-Kinder, die Kids des Kooperationskindergarten Entdeckungkiste sowie die Schüler der Robert-Koch-Schule machten begeistert mit.

Die Bilder lagen nun da, aber welche Altenheime konnten nun beschenkt werden? Da gibt es schließlich Hygieneauflagen wegen Corona. Das Telefonieren ging für die beiden Sportlerinnen also weiter. Als erstes sprachen sie mit dem Verantwortlichen für drei Altenheime, die in der Nähe des Turnerbunds liegen: Bronkhorstfeld, Luise-Schroeder-Heim und Seniorenresidenz am Olga-Park. Ein voller Erfolg!

Aber da so viele Bilder im Büro lagen, entschlossen sich die beiden, noch drei weitere Altenheime zu „beliefern“: Haus Isabell, Haus am Buschkämpen und Gute Hoffnung in Sterkrade. Die Verantwortlichen meinten, dass das eine liebevolle Idee sei, und dass sie herzlich gerne die wunderschönen Bilder aufhängen würden.

Unter den Altenheimen in der Umgebung hatte sich die Aktion schon herumgesprochen und Abnehmer gab es von nun an genug.

Kalkofer und Bkucha-Tillenkamp sortierten die eingegangenen Kunstwerke kurz vor Weihnachten und verteilten diese an die sechs Altenheime. Natürlich war die Übergabe nicht ganz einfach. Die beiden Frauen durften nur bis zur Rezeption vordringen und sahen leider nicht die überraschten Gesichter der Senioren. Aber es gab daraufhin viele emotionale Telefonate und ein überragendes Echo für die beiden.

Toll, dass es so viele Kinder gibt, die sich für die älteren Menschen engagieren und noch toller, dass es Sportler gibt, die in ihrer Freizeit so eine Aktion unterstützen. So konnte der Turnerbund vielen Menschen zu Weihnachten eine Freude bereiten. Der Vorstand um Antje Stammen dankt allen Beteiligten.