Genia Milchin erstmals im Viertelfinale

Oberhausen Bei der Clickball-WM sammelte der Buschhausener Genia Milchin viele Eindrücke und war auch sportlich erfolgreich wie noch nie zuvor.

Die Enttäuschung hielt nicht lange an. Genia Milchin unterlag dem Schotten Gavin Rumgay bei der Clickball WM im englischen Coventry im Viertelfinale mit 1:3, zog am Ende dennoch ein positives Resümee. „Ich hätte keine Angst noch einmal gegen ihn zu spielen, ich denke ich könnte ihn schlagen.“

Der Veranstalter matchroom hatte statt des gewohnten Ally Pally ein paar Kilometer außerhalb von London eine Blase geschaffen, in der 24 Spieler in einem Konstrukt aus Halle und Hotel komplett abgeschirmt spielen konnten. „Das hat schon mehr abverlangt als gewohnt, aber es war ein Erlebnis und toll organisiert“, lobt Milchin. Es gab nur einen Tisch und an dem wurde mit großem Aufwand ein Duell nach dem anderen präsentiert.

Milchin musste am Samstagmittag in der Vorrunde gegen den Ungar Kristof Zakar ran. „Das erste Spiel ist immer schwer, diesmal besonders. Es war ja auch das erste Mal, dass wir die Halle gesehen hatten“, erklärt der Zwölfer. Zakar gilt als unangenehmer Spieler, weil beidseitig und stark mit der Rückhand. Eine Beschreibung, die auch auf Milchin zutrifft. So blieb spannend, ob einer seinen Stil ändern würde oder der stärkere einfach sein Spiel durchdrückt und tatsächlich gelang es Milchin in zwei Sätzen in die Runde der letzten 16 einzuziehen. „Ich habe mir viel vorgenommen, es gibt ja nur einen Tisch – eine Chance.“

Sein Weiterkommen bedeutete dann auch, dass es abends im internen Buschhausener Duell gegen Maxim Shmyrev gehen würde. Shmyrev, dreifacher Clickball Weltmeister und letztjähriger Finalist, ist bei den Zwölfern als Aushilfseinser gemeldet und trotz seiner 49 Jahre immer noch ein echter Hochkaräter. „Einmal haben wir gegeneinander gespielt und daher wusste ich, dass ich ihn schlagen kann“, so Buschhausens aktuelle Nummer vier. Dass Milchin allerdings so einen Sahnetag erwischte, überraschte alle. In drei ziemlich klaren Sätzen ließ er überhaupt nichts anbrennen und schmiss Shmyrev direkt aus dem Turnier.

Für Milchin bedeutete dies die erste Viertelfinalteilnahme überhaupt und mit Ramsey einen unbekannten Kontrahenten. „Die Leute haben mich gewarnt, dass er wirklich jeden Ball kommentiert, aber entscheidend war die Fitness“, weiß er. „Ich habe gemerkt, wie vom Tag der Anreise die Kräfte von Tag zu Tag nachgelassen haben, weil man einfach nicht im Rhythmus ist.“ 10:15 unterlag er im ersten Satz, gewann den zweiten 15:12, doch bekam dann keinen Satz mehr unter Kontrolle.

Das war enttäuschend, gibt jedoch auch Motivation für kommende Turniere. „Die Kommentatoren sagen schon die letzten Jahre, dass ich jemand für die späteren Runden wäre. Da freue ich mich, dass ich das endlich mal bestätigen konnte.“ Da viele sich komplett auf Clickball spezialisiert haben, Milchin sonst eigentlich die WM in die Tischtennis-Saison einschiebt, bleibt er in der Außenseiterrolle.

Nach dem Ausscheiden konnte er dann allerdings auch die Zeit nutzen, um Kontakte in der Blase zu knüpfen. „Sonst kommt man ja kaum dazu und jetzt war auch die Möglichkeit, die Organisatoren, Moderatoren und Kommentatoren kennen zu lernen. Auch mit den Spielern ins Gespräch zu kommen.“ Oder auch einfach mal von der Tribüne ein Spiel zu sehen. Das Finale beispielsweise, zwischen Alex Flemming und Andrew Baggaley, das der Deutsche 3:0 gewann.