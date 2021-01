Genia Milchin (vorne) bei der WM 2017. So viele Autogramm wie dort musste er nie wieder schreiben. Das Ally Pally war voll mit asiatischen Fans. Clickball ist in Asien sehr populär.

Clickball WM in London Genia Milchin will die zweite Runde schaffen

Oberhausen Der Spieler des Tischtennis-Drittligisten SC 1912 widmet sich seiner zweitliebsten Sportart und nimmt an der WM in London teil.

Mit vielen Fragezeichen ist Genia Milchin aufgebrochen. Der Kapitän des Tischtennis-Drittligisten SC Buschhausen 1912 nimmt am Wochenende an der Clickball-WM in London teil und hat in der Vorbereitung noch mehr Hindernisse überwinden müssen als sonst.

Clickball ist, grob gesagt, rohes Tischtennis ohne Beläge. Normalerweise muss Milchin zur WM im Frühjahr immer mal im regulären Trainingsbetrieb ein paar Einheiten mit dem belagfreien Schläger einstreuen. Doch da der Spiel- und Trainingsbetrieb in Buschhausen für Monate ruht, war selbst die Steinplatte im Park schon eine Überlegung wert. „Es gibt auf jeden Fall eine Menge Fragezeichen“, gibt Milchin zu.

Nur ganz wenig Training war möglich

Den Fokus in der Vorbereitung legte der Clickball-Veteran deshalb in erster Linie auf die Grundfitness. „Ein paar Spiele im Keller und eine Trainingseinheit bei Borussia Düsseldorf, so etwa drei halbe Einheiten sind drin gewesen“, lacht er. „Mir fehlt die Fitness der Tischtennissaison. Daher bin ich Samstag erstmal zufrieden, wenn ich mich gut bewege und ein gutes Spiel machen kann“, sagt er.

Die Weltmeisterschaft in London steht unter großem Druck der Pandemie. Alle Sportler müssen am Flughafen Heathrow ankommen und werden dort vom Veranstalter direkt ins Hotel gebracht. Ein Test vor dem Flug und ein Test im Hotel sind selbstverständlich. Dann folgt eine eintägige Quarantäne auf dem Zimmer und bei einer negativen Testung das Spielrecht. Bewegen dürfen sich die Spieler nur von Hotel zur Halle, Kontakt nur zu Organisatoren und anderen Spielern. „Wir sind in einer Blase“, erklärt Milchin.

Pandemie erschwert alles

24 Spieler gehören in diese „Bubble“, die sich anders aufstellt als in den vergangenen Jahren. „Einige Topleute aus China sind nicht dabei. Sie haben wegen der Mutation in Großbritannien keine Möglichkeit für Rückflüge“, so Milchin. Selbst in Deutschland sind die Vorzeichen unterschiedlich, da auch hier viele Profisportler eine Ausnahmegenehmigung hatten. Ob dann ein Tischtennis- oder Clickball-Schläger in der Hand liegt, darauf schaut sicher niemand.

Gespielt wird nicht wie gewohnt im Ally-Pally, sondern in Birmingham. Dazu wurde im Vorfeld aus den Schlägern und den Bällen ein ziemlich großes Geheimnis gemacht. „Es wird sicher spannend, aber die erste Runde will ich gewinnen – also ins Achtelfinale. Danach kommt es sowieso auf das Los an.“ Acht Spieler sind gesetzt, die übrigen 16 spielen eine Vorrunde, die wiederum die Hälfte aussortiert. Dann wird im K.o.-Modus weitergespielt.

Übertragen wird die Veranstaltung von Sky und DAZN Neben Milchin vertreten wie gewohnt Alexander Flemming und als besonderer Gast Nationalspielerin Sabine Winter diesmal Deutschland.