Oberhausen. Für die Oberhausener Bezirksligisten standen die letzten Testspiele an. Große Vorfreude bei den Trainern vor dem anstehenden Rückserien-Start.

Georg Mewes: „Der Sieg war gut für unser Selbstvertrauen“

Arminia Lirich – Arminia Klosterhardt II 3:3 (1:1): Beim Achten der Kreisliga A spielte die Klosterhardter Reserve mittelprächtig. „Vorsichtig gesagt, war das kein gutes Spiel. Wir waren knapp besetzt und mussten improvisieren“, sagte Trainer David Löchte. „Wäre das ein Maßstab, wären wir nicht gerüstet für die Rückrunde. Aber ich habe gesehen, an was wir arbeiten müssen.“ Für die Gastgeber trafen Dennis Bartsch (2) und Seffa Saglam, die Arminia-Tore der erzielten Julian Birkholz, Roman Kottlowski und Simon Kottlowski (88.), der nach 1:3 ausglich.

VfB Frohnhausen – Arminia Klosterhardt 2:2 (0:1): Bei dem starken Landesligisten zeigten die Arminen eine gute Leistung, die Trainer Marcel Landers gut gefiel. „Der Test war sehr gut. Wir haben vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Samet Kanoglu (36.) und Marcel Gabor (85.) brachten Arminia in Führung, ehe die Hausherren ausglichen. „Die Gegentore waren unglücklich, was gut ist, da es uns zeigt, dass wir jede Sekunde bereit sein müssen.“

SC Hassel – Sterkrade 06/07 0:2 (0:0): Im letzten Test bewiesen sich die Tackenberger bei einem Bezirksligisten und hielten die Null. Gerrit Kriegisch entschied die Partie mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte. Trainer Georg Mewes war zufrieden. „Der Sieg war gut für unser Selbstvertrauen. Jetzt sind wir froh, wenn es endlich wieder los geht.“

SF Königshardt – SuS Haarzopf 3:3 (1:3): Auch die Königshardter holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf. In der ersten Hälfte traf Lukas Kratzer zum vorübergehenden 1:2, nach dem Wechsel sicherten Moritz Wegener und Niklas Balsliemke-Louven das Unentschieden.

SC 20 – Erler SV 3:1 (2:0): Die Knappen zeigten gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 9, ein gutes Spiel und schickten ein Signal an die Konkurrenz. Amrullah Bayhoca, Yusuf Allouche und Elvis Grohmann trafen für den Dritten, der Sonntag mit einem Derby gegen BW Oberhausen beginnt.

Adler Osterfeld - VfB Homberg II 1:1 (0:0): Ehe die Rothebuscher beim FC Bottrop ins Pflichtspieljahr starten, testete die Mannschaft von Udo Hauner nochmals. Nachdem Tobias Hauner (67.) das 1:0 erzielte, glichen die Gäste (90.) aus. „Wir haben gegen einen starken Gegner eine sehr gute Partie gemacht. Jetzt freuen wir uns, beim FC Bottrop um Punkte zu spielen“, so Trainer Hauner.