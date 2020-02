Die zweite Mannschaft der Holtener übertraf das Saisonziel bei weitem und schießt in zehn Tagen in Krefeld sogar um den Aufstieg in die Regionalliga.

Oberhausen. Die letzten Entscheidungen standen an. Holten I verpasste den Klassenerhalt in Liga eins. Dafür überraschte GWH II.

Grün-Weiß Holten II übertrifft die Saisonziele

Die Holtener Bogensportler erlebten in den letzten Liga-Entscheidungen ein emotionales Auf und Ab. Die erste Mannschaft reiste mit der Mission Klassenerhalt nach Braunschweig. Doch am Ende stand der Abstieg. Die Zweite beendete ihre Runde in der Rheinlandliga als Erster und steht in der Relegation zur Regionalliga.

Für den Erstligisten mit Rabea Moschner, Frank Heinzen, Mirko Swinnty und Niklas Repking war theoretisch alles möglich: der Abstieg, der Klassenerhalt, oder sogar ein Startplatz beim Bundesligafinale in Wiesbaden. Letzteres lag jedoch in weiter Ferne.

Zunächst noch gut in Schuss

Im Auftaktspiel mussten sich die Holtener gegen den letztlich Zweiten der Liga Nord 0:6 geschlagen geben. Dieser Dämpfer zeigte keine Wirkung auf die Hähne. Gegen den Tabellenführer SV Dauelsen starteten die Grün-Weißen spielstark und entschieden die ersten zwei Sätze für sich. Doch die Dauelsener, unter anderem mit dem Bundeskaderschützen Florian Kahllund (Durchschnitt je Pfeil 9,85 von 10) besetzt, hielten in den nächsten zwei Sätzen dagegen. Im entscheidenden Satz fehlte den Holtener Hähnen nur ein Ring zu einem Unentschieden.

Im dritten Spiel gegen den Gastgeber SV Querum gingen die Grün-Weißen über fünf Sätze und mussten auch hier zurückstecken. Das letzten Match vor der Pause gegen Sherwood Herne hatte eine besondere Brisanz. In der Herner Mannschaft, die bereits seit Jahren in der ersten Bundesliga ansässig ist, spielen einige starke Holtener Schützen mit (Carlo Schmitz, Arne Metzlaff und Lukas Winkelmeyer).

Schwung nicht ins nächste Match genommen

Holten schoss sich in dieser Begegnung mit einem Spitzenergebnis (59:56, 58:55, 58:56) zum Sieg. Doch die Mannschaft nahm diesen Schwung anfangs nicht in das Match gegen den direkten Kontrahenten Blankenfelder BS 08 mit. Als es nach dem dritten Satz 3:3 stand, verloren die Holtener die entscheidenden letzten zwei Sätze jeweils mit einem Ring (57:58, 59:60). Das folgende Spiel gegen Detmold-Klüt ging schnell 0:6 verloren.

Wiederaufstieg

Selbst mit dem Sieg über den SV GutsMuths Jena konnte die Mannschaft den drohenden Abstieg in die zweite Bundesliga nicht mehr verhindern. Doch das Team hat gezeigt, dass es für Überraschungen gut ist und der Vorsatz für die kommende Saison ist definiert: Wiederaufstieg in die Königsklasse.

In der Rheinlandliga trat die zweite Mannschaft zur Verteidigung der Spitze an. Den Grün-Weißen reichten zwei Gewinne für den Einzug in die Relegation zur Regionalliga. Im ersten Match gegen den letztjährigen Mitaufsteiger und auch Ausrichter des vierten Spieltages, RSG Düren, gingen die starken Holtener mit einem deutlichen 6:0 vom Platz.

Während für einen Sieg über den Siegburger SV vier Sätze gespielt werden mussten, ging es gegen Solingen über die volle Distanz von fünf Sätzen und endete ebenfalls mit einem Sieg. Im vierten Spiel gegen die Krefelder SSK schenkten sich beide Teams nichts und trennten sich unentschieden.

Sieg mit nur einem Ring Vorsprung

Im ersten Match nach der Pause kamen die Hähne nicht ins Spiel. Die anfängliche Führung ging gegen plötzlich erstarkte Opladener verloren. So endete die Begegnung mit einem 4:6. Gegen St. Tönis, dem Dritten der Tabelle, mussten die Holtener noch einmal alles herausholen, um sich den ersten Platz in der Tabelle zu sichern. Ein spannendes Match, das die Grün-Weißen mit dem letzten Pfeil und einem Ring mehr für sich entscheiden konnten. Gleichzeitig verlor der direkte Kontrahent ebenfalls gegen Opladen.

Damit war für die Holtener der erste Platz in der Rheinlandliga sicher. Im letzten Spiel gegen das Bogenteam Cölln war dann die Luft raus. Mit zwei Fehlschüssen machten die Grün-Weißen die Türe weit auf für den Sieg der Kölner.

Relegation am 16. Februar

Das gesteckte Ziel des Klassenerhalts übertraf die zweite Mannschaft in der Besetzung Elena Winogradow, Lea Spieker, Fabian Märkert, Marc Kathage und Michael Plautz bei weitem mit dem ersten Platz in der Rheinlandliga. Nun muss das Team am 16. Februar nach Krefeld zur Relegation und kämpft gegen die besten zwei Mannschaften der Hessenliga und der Westfalenliga, sowie gegen das Bogenteam Cölln um den Aufstieg in die Regionalliga