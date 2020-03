Hallen-Eklat: „Kein Verein hatte Prämie verdient gehabt“

Am vergangenen Freitag hat die Fachschaft Fußball die Siegprämien, die wegen der Ausschreitungen bei der Stadtmeisterschaft nicht an die Vereine ausgezahlt wurden, an wohltätige Zwecke gespendet.

Fachschaftsleiter Dieter Wilms und Stefano Impellizzeri haben der Geschäftsführerin des Gerhard-Tersteegen-Institutes, Tanja Schulte-Lippern, einen Scheck in Höhe von 600 Euro überreicht. „Wir halten das für eine gute Sache. Damit möchten wir den Kinderverein bei seinen geplanten Baumaßnahmen unterstützen“, erklärt Wilms. Zusätzlich gehen 150 Euro an den Karnevalsverein KG Eisenheim Zickzack, dessen Auftritt an dem besagten Finaltag in der Willy-Jürissen-Halle durch die Ausschreitungen gestört wurde.

Titel wurde SC 20 nachträglich aberkannt

Am 19. Januar endete das letzte Gruppenspiel zwischen dem SC 20 und Arminia Klosterhardt im Chaos. Aus dem Jubel des 2:1-Siegtores der „Knappen“ heraus entwickelte sich eine Massenschlägerei und eine rund eineinhalbstündige Unterbrechung. Der Spielclub wurde zunächst disqualifiziert, daraufhin wurde die Turnierleitung derart unter Druck gesetzt, dass die Verantwortlichen ihre Entscheidung revidierten. Zum Unverständnis der meisten Vereine. SuS 21 und Arminia Lirich, die Gegner des SC 20 in den Finalspielen, boykottierten deshalb ihre Begegnungen gegen den Spielclub. Der Bezirksligist avancierte so kampflos zum Stadtmeister. Der Titel wurde den Blau-Gelben aber nachträglich am grünen Tisch aberkannt.

„An diesem Tag hat kein Verein eine Prämie verdient gehabt. Deshalb halten wir es für richtig, lieber hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche zu unterstützen“, so Wilms. Das Gerhard-Tersteegen-Institut ist in der Stadtmitte ansässig und betreut derzeit ca. 160 Kinder, Jugendliche und Familien in 15 verschiedenen Angeboten in Oberhausen und Mülheim an der Ruhr.