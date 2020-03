Haltern sagt Partie gegen RWO ab: Vereine gegen Corona!

Vorige Woche war das Coronavirus vielleicht noch ein Stück weiter weg als heute. RWO-Trainer Mike Terranova und sein Aachener gegenüber Fuat Kilic antworteten auf die Frage eines Reporters, wie sie denn mit dem Virus umgehen würden, sinngemäß: „Nicht immer alles reglementieren, Gefahren abschätzen und im Zweifelsfall für das Spiel oder die Veranstaltung entscheiden.“ Nun, das gilt nicht mehr, die Realität überholt die Theorie jeden tag schneller. Die Gesundheit vieler wird in diesen Tagen über die Freiheit einzelner gestellt. Die für Sonntag angesetzte Regionalliga-Partie zwischen dem TuS Haltern und RWO in der Wattenscheider Lohrheide ist vom Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) abgesetzt worden.

Geschäftsstellenmitarbeiter Jörg Groth: „Das Fax mit der verbandsseitigen Absage hat uns Donnerstag, 13.09 Uhr, erreicht.“

Haltern zeigt Haltung in Sachen Corona

Was insofern bemerkenswert ist, da der TuS Haltern gleichen Tags mit Uhrzeit 13.42 Uhr eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht hat, in der der Verein von sich aus auf die Partie verzichtet und dies mit einem Maßnahmenkatalog gegen die Verbreitung des Virus verknüpft. Diese Stellungnahme ist nicht zwischen Tür und Angel geschrieben worden, sondern von langer Hand und den Unterzeichnern Tobias Radas (2. Vorsitzender), Julia Donnepp (Abteilungsleiterin Fußball) und Sascha Kopschina (sportlicher Leiter) unterzeichnet und mindestens einen Tag zuvor vorbereitet worden.

Was einschließt, dass der Verein bereit gewesen wäre, nicht nur auf Zuschauer-Einnahmen (Stand Mittwoch Abend übrigens: Spiel steigt in der Lohrheide ohne Zuschauer) sondern auch bereit gewesen wäre, auf Punkte zu verzichten und notfalls eine Geldstrafe wegen Nichtantretens zu bezahlen. Was mit dem Fax und der WDSV-Absage hinfällig geworden ist.

Ähnlich mutig wagt sich auch der klein B-Ligist SG Kaprys vor, der wegen eines Corona-Falles im Umfeld des Clubs sich freiwillig für zwei Spieltage abmeldet.

Noch Dienstag sagte Wolfgang Jades, Staffelleiter der Regionalliga West und Fußballausschuss-Vorsitzender des Verbandes Niederrhein: „Wir folgen den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden.“ Und stellt die Vereine damit vor ein Dilemma: Wie entscheiden, wenn viele aus Angst vor Ansteckung gar nicht mehr spielen wollen.

Sportler alle nur in der Zuschauerrolle

Patrick Bauder, sportlicher Leiter bei RWO: „Fakt ist jetzt erst einmal, dass wir Sonntag nicht spielen. Wir haben dann Mittwoch in Verl ein Nachholspiel und werden uns so darauf vorbereiten, als ob wir spielen würden. Wir sind hier nur in der Zuschauerrolle.“

Mit Blick auf Italien, wo das ganze Land mehr oder weniger stillgelegt worden ist, sagt er: „Wir werden noch ganz andere Probleme bekommen, als uns über Spielverlegungen Gedanken oder entgangene Zuschauereinnahmen zu machen. Das geht weit über den Sport hinaus bis tief in die Gesellschaft.“

Der Deutsche Fußball-Bund hatte gestern seine Regionalverbände mit der Aussetzung des Spielbetriebes in der Dritten Liga endgültig in die Enge getrieben und unter einen Zugzwang gesetzt, dem sie sich bislang nicht gewachsen fühlen.

Es betrifft alle Sportarten

Aber da sind die Fußballer nicht allein.

Der Handball-Verband Niederrhein machte sich kürzlich noch unbeliebt, als er seinen Mannschaften freistellte, Spiele auszutragen oder zu verlegen. Es ist offenes Geheimnis, dass dies weniger dem Schutz der Teilnehmer galt, sondern von ersatzgeschwächten Mannschaften zu strategischen Absagen genutzt wurde.

Michael Lange, Teamchef des Tischtennis-Drittligisten Buschhausen 1912, hat auch beim Verband angefragt und erfahren, dass es keine Vorgabe gibt. Auch nicht für eine Reise nach Österreich zum Inter-Cup, die in eine Corona-Sperrzone führt.

So bekommt die Entscheidung und die Stellungnahme des TuS Haltern ein Gewicht, das vielen eigentlichen Entscheidungsträgern als Vorbild hätte dienen können.

Es heißt dort:

1. Temporäre Einstellung des Liga-Spielbetriebs der Regionalliga West zur Vermeidung der Verbreitung des Corona-Virus analog der Dritten Liga zur Klärung offener sportpolitischer und rechtlicher Fragen und Schaffung einheitlicher Regelungen.

2. Erarbeitung einer politischen Lösung für Kurzarbeit- oder Urlaubsregelung im Profi- und Amateurfußball, da ein Einnahmen-Ausfall über mehrere Heimspiele bei gleichzeitiger Weiterzahlung der Personalkosten in voller Höhe andernfalls vermehrt Vereine in die Insolvenz treiben.

Es bedarf eines „Shut up“ Szenarios, wie man es aus den USA kennt, um fortlaufende Verpflichtungen zeitweise auszusetzen.

3. Einheitliche Regelungen und sportpolitische Empfehlungen für den organisierten Trainings- und Spielbetrieb über alle Amateurligen und(Alters-) Klassen hinweg.

Verbreitung der Krankheit durch Quarantäne vermeiden

Weiter heißt es: „Der Spieltagsverzicht gilt bislang ausschließlich für die Regionalliga-Mannschaft des TuS Haltern am See. Der Verein behält sich jedoch jederzeit vor, diesen temporären Ausschluss auch auf die U23 sowie alle weiteren (Jugend-)Mannschaften auszuweiten, sobald sich weitere Corona-Fälle in Haltern am See erhärten.

In jene Kerbe schlägt auch der Vorstand der SG Kaprys, der auf seiner Vorstandssitzung am Mittwoch formulierte:

„Wir haben im Verein einen positiv auf Corona getesteten Spieler in Quarantäne und bitten um eine Absetzung, um eine Verbreitung zu vermeiden. Wir können nicht klären, wer ein möglicher weiterer Träger ist und daher nicht ohne schlechtes Gewissen an einem Spieltag Gegner, Schiedsrichter und Zuschauer auf die Anlage lassen.

Auch wenn wir uns um die Gesundheit der Aktiven keine Sorgen machen, so möchten wir nicht, dass durch ein Spiel der SG Kaprys Kinder oder ältere Menschen in Gefahr geraten und mit der Absetzung unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

Wir hoffen auf Unterstützung der leitenden Stelle, insbesondere in der Hinsicht, dass dem Verein keine Geldstrafen auferlegt werden. Es ist schließlich nur ein Hobby.“