Harry Mohrhoff für Dieter Schölwer zum TV Biefang

Auch wenn die Corona-Krise den Vereinssportlern mächtig zusetzt, müssen Entscheidungen getroffen werden. Das ist beim TV Biefang nicht anders. Die Oberliga-Handballerinnen bekommen zur neuen Saison einen neuen, (alten) Trainer: Harry Mohrhoff folgt auf Dieter Schölwer.

„Ich habe den Verantwortlichen gegenüber meinen Wunsch geäußert, nicht zu verlängern. Der Hauptgrund war und ist für mich die kurzfristige Perspektive. Mein persönliches, sportliches Ziel, in der oberen Tabellenregion mitzumischen, lässt sich mit dem vorhandenen Kader nicht erreichen“, begründet Schölwer, Biefang nach zwei Jahren wieder zu verlassen.

Schölwer legt ein Sabbatjahr ein

Der erfahrene und akribisch arbeitende Übungsleiter legt nach nunmehr ununterbrochen zehnjähriger Tätigkeit an der Seitenlinie ein Sabbatjahr ein. „Ich denke, das wird mir mal ganz gut tun. Der Klub und ich gehen im Guten auseinander. Wir waren im Austausch immer offen und ehrlich zueinander“, zieht der scheidende 57-jährige einen sauberen Schlussstrich.

Das bestätigt auch TVB-Chef Gerd Klötgen: „Es ist schade. Denn wir hätten gerne mit Dieter weitergemacht. Aber es gehört im Sport dazu, dass man irgendwann an einen Punkt gelangt, an dem unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. Die Trennung rüttelt nicht an unserem guten Verhältnis.“

Biefangs Vorsitzender wurde mit Schölwers Nachfolger zügig handelseinig. Mohrhoff beendet nach drei Jahren sein Engagement als Coach beim Herren-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade und kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. In Biefang schwang Mohrhoff in der Rückrunde der Saison 2016/2017 das Zepter und stieg mit den Damen am Ende in die Oberliga auf.

Mohrhoff kennt sich in Biefang aus

„Harry kennt die Mannschaft. Da wissen wir, was wir bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm eine schlagkräftige, leistungsfähige Truppe auf die Beine stellen“, freut sich Klötgen. Die neuerliche Zusammenarbeit stößt auch bei Mohrhoff auf Gegenliebe. „Ich habe aus meiner kurzen Zeit beim TVB viele positive Erinnerungen mitgenommen. Die Mischung aus Spaß an der Arbeit mit dem Team und die Entfernung zu meinem Wohnort Wesel-Büderich stimmen für mich. Da habe ich nicht lange überlegen müssen“, wird der Linienchef auf der Biefanger Homepage zitiert.