HSG RW O TV erledigt gegen Dümpten die Pflicht

Oberhausen. Im Viertelfinale hatten die Oberhausener keine Probleme. Die TVB-Damen II hingegen ließen in der Liga federn.

Rhein-Ruhr Pokal, Herren

HSG RW O TV –

HSV Dümpten 31:25 (18:16)

Mit Ruhm bekleckerten sich die Rot-Weißen in der Jürissen-Halle nicht wirklich. Die Mannschaft von Krzysztof Szargiej kam zunächst überhaupt nicht in die Partie und geriet wegen einiger größerer Probleme in der Defensive nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:7 ins Hintertreffen.

Die Hausherren berappelten sich jedoch in der Folge und erarbeiteten sich mit Fleiß und einer konzentrierteren Herangehensweise die Pausenführung. Diese gaben die HSG gegen doch überschaubar agierende Mülheimer im zweiten Abschnitt nicht mehr aus den Händen. „Wir sollten schnell einen Haken hinter setzen und uns jetzt wieder voll auf die Liga konzentrieren“, nahm Ex-Profi Szargiej den Einzug ins „Final four“ zur Kenntnis.

Gegen GSG Duisburg im Halbfinale

Das steigt übrigens am 23. und 24. Mai. Im Halbfinale treffen die Oberhausener dann auf die GSG Duisburg, die den TuS 87/97 Alstaden ebenfalls am Mittwochabend glatt mit 34:19 ausschaltete. Der Austragungsort steht indes noch nicht fest.

HSG: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (7/2), Wagner (3), Janduda, F. Krämer, Grieger (5), F. Hanenberg (5), Heitzer (1), Ostroga (3), M. Jany (7/3).





Verbandsliga, Damen

SG Überruhr II –

TV Biefang II 25:15 (11:11)

Im Nachholspiel am Mittwochabend war es die passable Deckung, die der Biefanger Zweitvertretung alle Chancen auf Zählbares offen hielt. Allerdings ging es mit dem Wiederanpfiff dann auch ziemlich zügig dahin.

Köster: „Hier war mehr für uns drin“

Die TVB-Frauen bekamen hinten plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihre Gegenspielerinnen und die ohnehin schon suboptimale Wurfausbeute fand in noch größerem Maße ihre Fortsetzung. Die Essenerinnen zogen leicht auf 13:10 (48.) und damit vorentscheidend davon. „Trotz unserer spielerischen Probleme hatten wir unsere Möglichkeiten. Es mag surreal klingen, aber es war definitiv mehr für uns drin“, resümierte Coach Sebastian Köster etwas zerknirscht.

TVB: Plaga, C. Winstermann; L. Pauly (4), Späh, Prchala (1), Kottkamp (2), Ihlo, Klaude (1), Baum, Konopek (2), D. Gehrke (1), Krause (4/2).