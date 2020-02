HSG RW O TV überrascht den Favoriten HSG Ve/Ru-Ka

Handball-Oberliga, Damen

TV Beyeröhde II –

TV Biefang 17:20 (9:12)

Trotz des am Ende ungefährdeten Auswärtssiegs war Dieter Schölwer mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden. „Das war Not gegen Elend. Elend hat gewonnen. Für unsere Moral tut’s natürlich gut. Aber wir hatten keine Körpersprache, unser Angriff war schlichtweg eine Katastrophe“, ließ der TVB-Trainer kein gutes Haar an der Vorstellung in Wuppertal. Die Biefangerinnen kamen lediglich in den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte einigermaßen auf Touren und erarbeiteten sich da nach einer Umstellung in der Deckung den letztlich vorentscheidenden Vorsprung. „Das war der Schlüssel. In Halbzeit zwei haben wir es glücklicherweise verwaltet bekommen, weil von Beyeröhde keine großartige Gefahr mehr ausging“, schloss Schölwer, dessen Team am Samstag (17.30 Uhr) den Neusser HV empfängt.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (3), Hegemann (4), A. Rosenke (1/1), Schlinkert, P. Roesner (6), A. Häßler (2), Sprick, Steinzen (1), Wilms (1), L. Döller (2).



Verbandsliga, Herren

HSG RW O TV –

HSG Ve./Ru.-Ka. 28:22 (18:9)

Mit dem allerletzten Aufgebot fuhren die Rot-Weißen tatsächlich einen Heimsieg gegen den Tabellenvierten ein. Und der war zudem noch überzeugend. Die mit lediglich zwei Auswechselspielern bestückte Oberhausener Rumpftruppe erwischte einen Auftakt nach Maß und führte nach nur sechs Minuten mit 5:0.

HSG-Trainer Krzystof Szargiej fand diesmal nur lobende Worte für seine Schützlinge gegen die HSG Ve/Ru-Ka. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

„Vielleicht hat uns der Gegner etwas unterschätzt. Wie dem auch sei: die Jungs haben in der Abwehr klasse und geschlossen gearbeitet und vorne mit der notwendigen Geduld agiert. Wir haben rausgehauen, was ging“, war Trainer Krzysztof Szargiej vom starken Auftritt seiner Schützlinge angetan.

Die Hausherren erlaubten sich zu keinem Zeitpunkt einen Hänger und wurden von den enttäuschenden Duisburger Gästen nicht mehr ernsthaft in die Bredouille gebracht.

HSG RW O TV: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (8/3), Janduda, F. Krämer (3), Grieger (5), F. Hanenberg (5/1), Heitzer, Ostroga (4), M. Jany (3).



Landesliga, Herren

MTV Rheinwacht Dinslaken II -

TV Biefang 27:28 (15:11)

Die Biefanger machten am Samstagabend einen gewaltigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dabei sah es lange zeit gar nicht danach aus. Die Gäste wussten durchaus schon im ersten Abschnitt zu überzeugen, ließen aber einmal mehr zu viele Chancen fahrlässig liegen. Die Aufholjagd in den zweiten 30 Minuten fruchtete auch deshalb, weil Linienchef Christian Hoffmeister auf eine offensivere 5:1-Abwehrformation umstellte und damit Dinslakens starken Halblinken aus dem Spiel nahm.

Die Gäste knappsten Tor um Tor vom Rückstand ab und wurden am Ende für ihren bedingungslosen Kampf mit zwei Zählern belohnt. „Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir sind teilweise ans Limit gegangen und haben uns nie aus der Ruhe bringen lassen“, war „Hoffi“ aus dem Häuschen. Ein Sonderlob heimste Kreisläufer Marius Gehrke ein.

TVB: Braam, Kleinelsen; L. Westerkamp (5), D. Benninghoff (2), F. Klein (5), D. Rosin (7/3), Bongers (2), Neumann (1), Vollmer, I. Regolin, T. Neugebauer (2/2), Gehrke (4), Y. Schröder.



Verbandsliga, Damen

SG Überruhr II -

TV Biefang II abgesagt

Wegen des Sturms wurde die für Sonntagabend angesetzte Partie abgesagt, ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.