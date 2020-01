Jahn-Coach Küppers: „Uns hat von Anfang an Tempo gefehlt!“

Oberhausen. Durch die Heimniederlage gegen die Black Eagles verpasste der TV Jahn Königshardt die große Chance, mit dem Spitzenreiter TGD gleichzuziehen.

Nach Spitzenreiter TG Düsseldorf in der Vorwoche, musste sich nun auch der TV Jahn Königshardt in der Basketball-Oberliga den Black Eagles Düsseldorf in einer engen Partie zu Hause mit 67:70 (25:32) geschlagen geben.

„Wir haben den aus den letzten Spielen gewohnt schlechten Start erwischt und lange gebraucht, um Fluss in unser Spiel zu bekommen“, erläuterte Jahn-Coach Sebastian Küppers. „Uns hat von Anfang an das Tempo im Umschaltspiel gefehlt, wodurch wir nach hinten einfache Punkte erlaubt und vorne nicht zu einfachen Punkten gekommen sind. Am Ende verlieren wir in einem unserer schlechtesten Spiele der Saison mit drei Punkten.“

Schwarze Adler haben immer die richtigen Antworten

Erneut war die Kiefernhalle gut gefüllt, als die Teams zum Sprungball das Parkett betraten. Zu Beginn entwickelte sich eine enge Partie, wobei schnell deutlich wurde, dass das Wurfglück nicht beim Gastgeber sein sollte. So war die 10:9-Führung (7.) die letzte im weiteren Spielverlauf. Nach einem 16:0-Lauf der Gäste konterte Jahn mit einem 10:0 und kam zur Pause wieder in Schlagweite.

Der Start in den dritten Abschnitt deutete dies an, so kam Königshardt bis auf zwei Zähler heran (30:32). Doch die Black Eagles hatten über das gesamte Spiel die richtigen Antworten parat. Mit 41:52 ging es in die letzten zehn Minuten.

Ausgleich in der letzten Minute, Notwurf verfehlt sein Ziel

Endlich punktete das Team von Trainergespann Küppers/Klever auch von außen, allerdings verkürzte der Jahn lediglich auf sechs Punkte. Nun wurde es laut in der Halle, so fingen die Schützen der Gastgeber Feuer und glichen innerhalb von zwei Minuten aus (65:65/39.). Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis die Gäste durch einen „wilden Dreier“ erneut in Führung gingen und an der Linie die Nerven behielten. Zwar hatten die Oberhausener bis zur Schlusssekunde die Chance zum Ausgleich, jedoch verfehlte der „Notwurf“ zur Verlängerung sein Ziel.

Der TV Jahn rangiert in der Tabelle wieder zwei Zähler hinter dem ja nun ebenfalls nicht mehr unbesiegten Primus TG Düsseldorf auf Platz zwei. Weiter geht es für die Königshardter am Samstag (20.30 Uhr) bei, Tabellensiebten TSG Solingen in der Sporthalle Kannenhof.

Jahn: J. Krämer (5), M. Krämer (9), Köffer (1), Rzymski (3), Lohrengel, Stuchlik (12), Reimann, Castaño Perea (10), Fischer (9), Freericks (3), Heinen (12),