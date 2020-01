Jahn Königshardt ist gewarnt, NBO entspannt

Oberliga, Herren

Jahn Königshardt –

Black Eagles DüsseldorfSa 18

Mit einem Sieg bei Maccabi Düsseldorf starteten die Basketballer des TV Jahn Königshardt erfolgreich in die Rückrunde und hielten so den Anschluss an Tabellenführer TG Düsseldorf. Der Spitzenreiter stolperte beim kommenden Gegner der Oberhausener, den Black Eagles aus Düsseldorf und kassierte die erste Saisonniederlage. Die Gäste stehen, nach dem überraschendem Erfolg, bei je sechs Siegen und Niederlagen auf Rang fünf.

Im Hinspiel gelang es der Truppe von Trainer Sebastian Küppers über lange Zeit nicht, ihr Können aufs Parkett zu bringen. Zum Ende steigerten sie sich aber und nahmen die Punkte mit. Hier zeigte sich bereits, dass die jetzigen Gäste eine eingespielte Mannschaft sind. Das Trainergespann kann, abgesehen von Center Tilman Krusenbaum, auf den gesamten Kader zurückgreifen, auch wenn die beiden Leistungsträger Lucas Heinen und Björn Fischer unter der Woche eine Pause einlegen mussten.

Düsseldorf-Niederlage gibt neuen Schwung

Co-Trainer Frederick Klever war mit dem Training der Woche zufrieden. Intensität und Tempo stimmten in beiden Einheiten. Man merkt der Truppe an, dass die Düsseldorfer Niederlage ihr zusätzliche Motivation gegeben hat. Am Wochenende möchte man erneut das heimische Publikum überzeugen und mit der Unterstützung den ersten Heimsieg des Jahres einfahren. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Kiefernhalle.



Regionalliga, Damen

evo NB Oberhausen –

Herner TC II Sa 18

Eine reinigende Aussprache unter der Woche soll vor dem Derby noch einmal neue Kräfte frei setzen. Zu viel Unausgesprochenes stand zwischen Mannschaft und Trainer-Duo, das zum Auftakt vergangene Woche dann auch endgültig auf dem Parkett sichtbar wurde. „Das war gut und wichtig“, freut sich Kapitänin Renée Höfels über die Aussprache und auf die Rückrunde.

Die Minuten richtig verteilen

Personell müssen sich Ralf Weßlowski und Nicole Telke derweil nur Sorgen darum machen, die Minuten richtig zu verteilen. Außer den Langzeitverletzten Luisa Piekenäcker und Melissa Kadic sind alle einsatzbereit. Sarah Zierhut wird beim Heimauftakt des neuen Jahres wie gewohnt in der Halle Ost auch wieder mit von der Partie sein. Das Hinspiel gewann NBO dank eines starken Schlussspurts 77:73 und will in eigener Halle das Derby für sich entscheiden.