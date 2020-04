Kapitän Michel Roth bleibt bei Landesligist Sterkrade-Nord

Oberhausen. Abwehrspieler Michel Roth wird auch in der kommende Saison für Sterkrade-Nord auflaufen. Seine Zusage gilt für Landes- und Oberliga.

Der Kapitän bleibt an Bord! In Zeiten, wo der Fußball pausieren muss, werden die Personalplanungen für die kommende Saison vorangetrieben. So hat Michel Roth, Abwehrspieler beim Landesliga-Spitzenreiter Sterkrade-Nord, seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. „Für mich war schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison klar, dass ich weiterhin Teil dieses Vereins und vor allem dieser Mannschaft bleiben möchte. Ich bin von dem eingeschlagenen Weg des Klubs voll und ganz überzeugt. Für mich ist es eine Ehre, diese Mannschaft eine weitere Saison als Kapitän anführen zu dürfen“, erklärt der 27-jährige Außenverteidiger.

Ob dies dann in der Oberliga oder weiterhin Landesliga sein wird, ist angesichts der unklaren Situation wegen der aktuellen Corona-Pandemie weiterhin ungewiss. Seine Zusage gilt jedenfalls für beide Ligen und nicht nur im Falle eines möglichen Oberliga-Aufstieges. „Egal, wie die laufende Saison beendet wird, hoffe ich, dass wir für unsere harte und konstante Arbeit belohnt werden.“