Kevin Kirchner vom SC 20 zu Arminia Klosterhardt

Einen weiteren Neuzugang vermeldet Fußball-Bezirksligist Arminia Klosterhardt für die neue Saison: Kevin Kirchner wechselt vom SC 20 zur Mannschaft von Trainer Marcel Landers. Der 32-Jährige, der unter anderem beim Duisburger SV 1900 und den Sportfreunden Hamborn am Ball war, wird in der kommenden Spielzeit das Mittelfeld in Klosterhardt verstärken.

„Marcel Landers ließ seit Wochen nicht locker, was den Transfer zu Arminia angeht“, so Kirchner lachend. „Die Gespräche mit dem Vorstand waren super, letztendlich überzeugte mich das Konzept. Ich freue mich auf die Herausforderung, mit der jungen Truppe in der nächsten Saison durchzustarten.“

Erfahrung und Entschlossenheit

Die sportliche Führung des Vereins zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kevin, mit ihm verbinde ich höherklassige Erfahrung, Entschlossenheit sowie Charakterstärke und damit Attribute, die uns weiterhelfen werden“, sagt André Stange dazu.

Wie und wann wieder Fußball gespielt wird, steht noch nicht fest. Auch für den erfahrenen Spieler Kirchner ist das eine merkwürdige Situation: „Ich hoffe, dass wir, wie auch alle anderen Mannschaften, die auf Platz eins oder zwei stehen, aufsteigen und in der nächsten Saison in der Landesliga starten können. Aber egal wie, ich denke jeder Fußballer brennt zurzeit und hofft, dass es bald wieder los geht.“