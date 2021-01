Kleeblatt-Masseur Andreas Münker: „Einmal RWO, immer RWO“

Oberhausen Die 2:3-Pleite von RWO gegen Rödinghausen war das letzte Spiel von Andreas Münker. Der Kult-Masseur verabschiedet sich nach 25 Jahren.

Am Ende konnte er die Tränen nicht zurückhalten: Nach über 25 Jahren war das Regionalliga-Duell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Rödinghausen die letzte Partie von Kult-Masseur Andreas Münker. „Die letzten Tage waren verdammt schwer, heute sowieso. Ich gehe aber mit einem lächelnden und einem weinenden Auge“, ring der sichtlich berührte Münker bei seiner Verabschiedung mit den Worten. Dank seines Einsatzes und Loyalität im letzten Vierteljahrhundert hat sich der 52-Jährige bei Kleeblättern einen festen Platz in den Vereinsannalen gesichert.

Dabei fing alles mit einem lockeren Spruch an. „Zeig mir mal, wie das geht. Dann übernehme ich deine Urlaubsvertretung“, hatte Münker seinem Vater Heinz einst zugerufen, der bereits 1982 als Masseur bei den Rot-Weißen anfing. Aus dieser Urlaubvertretung entstand für den gelernten Zimmerer schließlich eine berufliche Leidenschaft. „RWO war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit. Ich bin vom Fan ein Teil der Mannschaft geworden. Was kann es Schöneres geben.“

Münker will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen

Dabei war der Wechsel vom Fan zum Teammitglied durchaus nicht immer leicht, besonders, da er die Spieler schnell ins Herz schloss. „Nach meiner ersten Saison hat Hermann Schulz (langjähriger Klubchef, Anm. d. Red.) zehn oder zwölf Spieler weggeschickt. Da war ich total entsetzt und hätte nur noch heulen können.“

Die Entscheidung zum Rücktritt traf Münker derweil mit Bedacht. „Ich war jetzt 883 Spiele in Folge immer dabei, ohne eine Partie zu verpassen. Deshalb wird es nun Zeit, dass ich kürzer treten und mehr Zeit für die Familie habe“, so Münker. „Als dann das Angebot von einem Freund kam, bei ihm in der Praxis in Voerde, Friedrichsfeld zu arbeiten, habe ich den Verein gebeten, dass ich aufhören darf.“

„Ich will RWO ja immer siegen sehen"

Zwar verpassten es die RWO-Spieler durch die 2:3-Niederlage gegen den SV Rödinghausen, Münker mit drei Punkte zu verabschieden. Enttäuscht war der Familienvater aber nicht. „Ich will RWO ja immer siegen sehen. Dass es jetzt keinen Dreier zum Abschied gab, kann ich schon verkraften.“

Schließlich hat er in seiner langen RWO-Zeit zahlreiche Höhen und Tiefen miterlebt. „Ich bin mit dem Verein auf- und abgestiegen. Aber neben den ganzen sportlichen Dingen, sind es vor allem die vielen Freundschaften, die mich immer begleiten werden.“

Münker drückt RWO weiterhin die Daumen

Nächste Woche, das Auswärtsspiel gegen den SV Bergisch Gladbach, wird nun das erste Spiel seit 25 Jahren sein, wo Münker nicht an der Seitenlinie steht. „Ich denke, ich werde auf der Couch sitzen und mir das Spiel im Radio anhören“, will Münker seinen Kleeblättern weiterhin die Treue halten. „Anders geht es für mich auch nicht. Einmal RWO, immer RWO.“