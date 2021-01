RWO-Stürmer Sven Kreyer: "Haben unser Spiel durchgezogen"

Oberhausen Das 5:0 gegen den FC Wegberg-Beeck bescherte RW Oberhausen einen Jahresstart nach Maß, eine Menge guter Laune und Selbstvertrauen.

Sven Kreyer (Stürmer und Doppeltorschütze): Ich denke, besser kann man nicht in die Rückrunde starten und der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Wichtig war heute vor allem, dass wir bis zum Schluss unser Ding durchgezogen haben. Die Leistungen haben ja auch schon zum Ende der Hinrunde gestimmt, nur haben wir uns leider nicht immer mit dem Dreier belohnt. Das war heute anders, wobei ich auch ganz klar sage, dass war nur ein Schritt in die richtige Richtung. Es gilt diese Leistung mit dieser Einstellung, gepaart mit dieser Konsequenz im Abschluss auch in den kommenden Partien auf den Platz zu bringen. Dann werden wir auch in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Bastian Müller (Regisseur): 5:0, da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Fünf geschossen, keines bekommen. Wir haben endlich mal eine wirklich effektive Chancenverwertung gezeigt. Das war aus Sicht der Gäste schon brutal. Aber letztlich war es leistungsgerecht. Und wir haben uns dann auch deutlich cleverer als im Hinrundenspiel angestellt, wo wir die wieder ins Spiel haben kommen lassen.

"Ich bin ein junger Spieler, da will ich viel hören, wie ich spielen soll"

Hüseyin Bulut (Neuzugang und Debütant): Die persönliche Ansprache des Trainers ist gut, er sagt mir, was er von mir will. Ich bin ein junger Spieler, da will ich viel hören, wie ich spielen soll. Das Training ist sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass wir gegen Schalke auch nachlegen.

Patrick Bauder (Sportlicher Leiter): Das war ein brutales Tempo, das die Jungs zum Start hingelegt haben. Da habe ich mich gefragt wie lange wir das durchhalten sollen. Aber das 1:0 hat uns recht gegeben. Danach war vieles leichter, denn das bereits hat Wegberg-Beeck einen Knacks versetzt. Wir haben zu Null gespielt, auch das ist zum Aufbauen gut.

"Wir waren von Beginn an super präsent und vorne effektiv"

Pierre Fassnacht (Linksverteidiger): In der Hinrunde habe ich oft in der Dreierkette gespielt. Da war ich dann defensiv gebunden und konnte nach vorn nicht so viel machen. Jetzt, wo wir meist die Viererkette spielen, habe ich mehr Freiheiten. Von meiner Lieblingsposition hinten links kann ich dann auch viel nach vorn bewegen. Wir waren von Beginn an super präsent und vorne effektiv. So kann es weiter gehen.

​