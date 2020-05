Kurse bei Hata Amer: „Der Corona-Speck muss weg!“

Die Sonnenstrahlen auf der Haut vermitteln einen Hauch von Sommer, als mitten im Kaisergarten das Outdoor-Training beginnt. „Kommt, gebt alles. Der Corona-Speck muss weg.“ In zwei Gruppen kommen die 18 Mitglieder der Ausdaueragentur Sprungzwei unter der Anleitung von Gründerin Hata Amer und Martin Kokoschka ordentlich ins Schwitzen. Und das eben nicht nur wegen des Wetters. Hatte doch die Corona-Pandemie für knapp zwei Monate das gemeinsame Sporttreiben an der frischen Luft unmöglich gemacht.

„Da hat was Wesentliches gefehlt. Nicht allein der Sport, sondern das soziale Miteinander“, geben die Sporttreibenden einstimmig zu Protokoll, die sichtlich Freude an den Ganzkörperübungen unter freiem Himmel haben. Ähnlich gut gelaunt ist auch Hata Amer. Dabei liegen hinter der 45-Jährigen ereignisreiche, aber auch anstrengende Wochen. „Wir sind quasi von 100 auf 0 und jetzt wieder von 0 auf 200 gegangen.“

Anstrengende Wochen überstanden

Der Andrang sei enorm gewesen, nachdem am 7. Mai das Ja zum kontaktlosen Sporttreiben von Seiten der Politik gegeben wurde. „Der Hunger der Leute nach Bewegung hat zugenommen, auch weil viele es sicherlich haben schleifen lassen“, sagt Amer, die nach dem Lockdown mit ihrem Team schnell reagierte und sich den neuen Bedingungen anpasste. „Wir waren zwar schon vorher digital gut aufgestellt, haben aber dies durch YouTube-Videos, Skype und oder durch die Sozialen Medien noch stärker in den Mittelpunkt gerückt.“

Und dennoch, so ist Amer überzeugt, hätten sich etwa 80 Prozent der Mitglieder doch deutlich weniger sportlich betätigt. „Aber das ist auch ganz normal. In der Gruppe ist die Motivation immer größer.“ So sehen es auch Karin, Anna und Martin, die schon seit zwei Jahren gemeinsam bei Sprungzwei verschiedenste Sportangebote wahrnehmen. „Im Fitnessstudio bleibt man dann doch eher anonym und trainiert allein für sich. Das ist hier ganz anders.“

Keine Maskenpflicht an der frischen Luft

Sowieso glaubt Amer, dass aktuell mehr Menschen den Weg nach draußen suchen, als wieder in die Mucki-Buden zu stürmen. „Wir halten hier an der frischen Luft natürlich auch die Hygiene- und Abstandsregeln ein. Dennoch glaube ich, dass das Zutrauen für Sport in geschlossenen Räumen noch nicht wieder so ist, wie früher.“

Hier wirkt Hata Amer (2. v. r.) bei einem Senioren-Kurs. Foto: Foto: Christoph Wojtyczka

Zudem muss hier im Kaisergarten auch niemand eine Gesichtsmaske tragen, was bei Kniebeugen und Liegestützen durchaus gewöhnungsbedürftig wäre. Angefangen hatte Amer ihr Herzensprojekt 2015, als „Outdoor-Sport in Oberhausen noch eine große Unbekannte war.“

Dabei erarbeitete sich die Mutter eines 11-jährigen Sohnes gemeinsam mit ihren derzeit sechs Trainern ständig neue Konzepte, sei es Training für Mütter mit Kinderwagen (Go Mama), Bootcamps, Lauf- oder Seniorensport. „Hata hat uns wieder in junge Burschen verwandelt“, heißt es da von der älteren Mitgliedern mit einem Lachen.

Große Motivation durch die Mitglieder

Ein Kompliment, dass Amer zurückgibt. „Es ist für mich große Motivation, wenn ich sehe, was hier gewachsen ist und was unseren Mitgliedern Sport bedeutet. Genau das wollte ich immer erreichen.“ Einen zweiten Corona-Schub und eine erneute Zwangspause befürchtet Hata Amer derweil nicht, beziehungsweise setzt auf den verantwortungsvollen Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten. „Wenn ich mir aber unsere Gruppe anschaue, bin ich davon überzeugt, dass die meisten sich der Situation bewusst sind.“

Am Ende verläuft auch die Trainingseinheit im Kaisergarten ohne Komplikationen. Und das auch ohne das sonst zum Einsatz kommende Equipment. Lediglich eine neugierige Ente hielt sich an diesem Morgen nicht an die Abstandsregel. Sie musste sich wohl erst an den wieder gewonnenen Bewegungsdrang der Menschen in Oberhausen gewöhnen. Aber das wird sicherlich nicht lange brauchen.

Seit fünf Jahren tätig

2015 gründete Hata Amerdie Ausdauer-Agentur Sprungzwei, mit dem Ziel, die Menschen in Oberhausen sportlich mehr in Bewegung zu bringen. Dazu gehören neben einer Laufschule, Personal-, Gruppen und Mentaltraining genauso dazu, wie Seniorensport und eine Ernährungsberatung. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Probetraining: www.sprungzwei.de, 0208/41196804 oder eine Mail an info@sprungzwei.de