Leistungsschwimmer der SG Oberhausen wieder im Training

Oberhausen. Die Schwimmer waren am härtesten von den Corona-Auflagen getroffen. Immerhin können Leistungsschwimmer wieder ran, wenn auch mit vielen Regeln.

Die Leistungsschwimmer der SG Oberhausen stehen wieder im Wassertraining. Der Verein hatte sich bereits im Vorfeld zusammen mit dem Badbetreiber Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ein schlüssiges Konzept für eine sichere Umsetzung der Vorgaben erarbeitet.

Vorab leistete der Verein schon einige Zeit Lauftraining, um die Sportler wieder in ein Mannschaftstraining einzubinden. Hier wurden die Trainingsgruppen in kleinere Einheiten eingeteilt, welche dann jeweils vom Trainingsstab betreut wurden.

Größere Zusammentreffen werden vermieden

Die Trainingszeiten wurden gespreizt, um die Gruppen voneinander zu trennen und ein größeres Zusammentreffen zu vermeiden. Vor der Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings im Wasser wurden den Sportlern und ihren Eltern schriftlich ausführliche Verhaltensregeln und gesetzliche Vorgaben ausgehändigt.

Auch wenn vorab einige Skepsis bei Aktiven und Eltern herrschte, wurden diese schnell ausgeräumt, denn selbst die kleinsten Schwimmer der E-Jugend hielten sich diszipliniert an die Verhaltensregeln. Das machte es den jeweiligen Trainerteams einfach, die Arbeit wieder aufzunehmen. Denn für alle Betreuer und Trainer ist dies eine riesige Verantwortung und arbeitsintensive Aufgabe, ebenso wollen die Eltern ihre Kinder in Sicherheit und gut organisiert wissen.

Mannschaftstraining komplett umgearbeitet

Der Sprung ins Becken ist nun wieder ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Auch wenngleich es hier sehr viele Vorgaben einzuhalten gilt und das Mannschaftstraining komplett umgearbeitet werden muss, genießen die Sportler die Trainingsarbeit im Mannschaftsverbund. Die Schwimmer trainieren zwar noch nicht in voller Stärke, da die Gruppen auf kleinere Verbände geteilt und zeitlich versetzt starten, doch bringt die Teamarbeit den Sportlern wieder ein Stück Normalität zurück.

Die lange Zeit der Zwangspause hat an Nerven gezerrt, den Bewegungsdrang der Sportler eingeengt und einiges an Kondition gekostet.

Wettkämpfe werden noch vermisst

Nun können die Sportler kontinuierlich Leistung aufbauen. Es wird einige Zeit dauern, bis der ehemalige Stand wieder erreicht ist, denn es fehlen weiter die Wettkämpfe. Dafür trainieren die Sportler mehrere Einheiten in der Woche. Trainer und Betreuer arbeiten, um an alte und demnächst wiedererlangte Kondition anzuknüpfen. Der Trainingsbetrieb wird in den Sommerferien weitergeführt, hier soll Leistungsaufbau stetig vorangetrieben werden.

Die Ergebnisse der ersten Trainingswochen sind sehr positiv. Der Verein mit Betreuern und Trainerstäben ist gut und sauber vorbereitet, die Sportler sind diszipliniert in Sachen Einhaltung der Vorgaben. So macht es Spaß, sich die Einschränkungen und Belastungen von Corona aus den Knochen zu schwimmen.