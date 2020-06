Löhden zum RWO-Abschied: „Entschluss nicht leicht gefallen“

Über Rot-Weiß Oberhausen verliert er kein schlechtes Wort, im Gegenteil: „Verein und Umfeld haben mir sehr gut gefallen, und dass ich jetzt zu Fortuna Köln gehe, hat nichts mit irgendwelchen misslichen Begleitumständen zu tun“, sagt Jannik Löhden, Kapitän der Kleeblätter und einer der besten Innenverteidiger der Regionalliga West.

Warum er das Trikot wechselt, was er über Oberhausen denkt, was mit der Mannschaftskasse in der Corona-Saison passiert, darüber unterhielt sich die Sportredaktion am Tag nach Pfingsten mit dem Mann aus Buxtehude, der sich von seiner Heimatstadt aus gerade auf den Weg in einen kleinen Urlaub nach Kühlungsborn an der Ostsee machte.

Nach drei Jahren in Oberhausen jetzt der Abschied nach Köln. Den hat sich der Kapitän etwas anders vorgestellt?

Jannik Löhden: In dieser merkwürdigen Saison ist ja alles anders, da tut es mir auch leid, dass man so einfach geht. Wir haben uns als Mannschaft lange nicht mehr gesehen, und ich hätte mich auch gern von vielen, vielen Leuten im Verein und aus der Umgebung persönlich verabschiedet. Nun muss es so gehen, aber man sieht sich bestimmt, denn in Oberhausen selbst und im Oberhausener Raum werde ich häufiger aufkreuzen.

In einem rot-weißen Trikot, aber mit einem anderen Wappen auf der Brust – mit anderem Ziel auch?

Bestimmt nicht! Ich habe den Eindruck, dass Fortuna hart und präzise am Ziel der Rückkehr in die Dritte Liga arbeitet. Das Ziel hatten wir in Oberhausen auch, das wird man auch in der neuen Saison haben. Daran zweifle ich nicht. Meine Gründe, nach drei Jahren Oberhausen zu verlassen, sind andere.

Das liebe Geld?

Eben nicht! Mag sich für einen Berufsfußballer merkwürdig anhören, aber der Hauptgrund ist die Lebensqualität. Ich bin jetzt drei Jahre lang jeden Trainingstag drei Stunden lang im Auto gesessen: 90 Kilometer hin, 90 Kilometer zurück, oft im Stau, zum Fortuna-Platz fahre ich zehn Minuten mit dem Fahrrad. Ich gewinne Lebenszeit, Lebensqualität. Geld ist nicht alles, am Geld hat es definitiv nicht gelegen. Der Entschluss ist mir auch nicht leicht gefallen.

War es so schön, so heimelig in Oberhausen?

Ich war jetzt drei Jahre in Oberhausen, davon anderthalb als Kapitän, ein halbes Jahr als Vizekapitän. Da macht man nicht einfach die Tür zu und dreht sich nicht mehr um. RWO hat eine tolle Truppe, wir haben meist guten Fußball gespielt und waren ziemlich erfolgreich. Und wir hatten mit Terra einen Trainer, für den ich persönlich durchs Feuer gegangen bin. Der hat uns und auch mich fußballerisch weit nach vorn gebracht. Jetzt kommt ein neuer Trainer, und das hat meine Entscheidung zum Wechsel vielleicht ein wenig beeinflusst, aber ganz vorne stand der Faktor Zeit. Stundenlang im Auto zu sitzen, ist auch nicht unbedingt leistungsfördernd.

Patrick Bauder bedankt sich bei den Abgängen Neben Jannik Löhden wird auch Philipp Gödde RWO verlassen. Gödde, der mit Löhden vom Tivoli ins Stadion Niederrhein gewechselt war, will kürzertreten und sich vorrangig Aufgaben im elterlichen Betrieb suchen. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden in den letzten drei Jahren zunächst zusammenzuspielen und später auf der anderen Ebene weiterzuarbeiten“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder, der bis zu seiner Verletzung im November 2018 noch mit beiden auf dem Rasen stand. „Ich wünsche beiden, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen.“ Linksverteidiger Felix Herzenbruch wird zurück zu Ligakonkurrent RWE gehen. Bauder: „Felix hat sich hier einmal mehr voll in den Dienst des Vereins gestellt und auch außerhalb des Platzes viele Dinge angestoßen.“

Hört sich so an, als legte der Profi Löhden – in dieser Saison bisweilen als „Kartenkönig“ nahezu diskreditiert – viel Wert auf Zwischenmenschliches?

Naja, meine Freundin sagt manchmal, ich sei ziemlich empathisch. Aber es stimmt: Ich lege schon Wert auf solche Sachen wie gute Stimmung, Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl. Was die Karten angeht: Mit meiner Figur kriegt man manchmal auch früher eine als ein schmächtiger Kleiner. Aber jeder weiß, dass ich nicht unfair bin. Abgesehen davon, steht man im Abwehrzentrum natürlich auch zwangsläufig sehr häufig im Zweikampf.

Der Kapitän ist bei RWO auch Chef im Mannschaftsrat und Verwalter der Mannschaftskasse. Was passiert mit der in einer Saison, die wohl nicht ordnungsgemäß zu Ende geht?

Die traditionelle Fahrt nach Mallorca fällt aus, klar. Wir haben immer schon einen Teil der Kasse intern aufgeteilt nach einem Modus und Kriterien, die außerhalb der Kabine niemanden etwas angehen. Und den Großteil werden wir an das Friedensdorf in Oberhausen spenden, mit dem wir für das letzte Viertel der Saison ohnehin ein paar gemeinsame Aktionen geplant hatten.

Jannik Löhden wird hier in guter Erinnerung bleiben.

Es war mir eine Ehre.