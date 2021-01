Kanute Lukas Reuschenbach: "Ich blicke zufrieden zurück"

Oberhausen Der Oberhausener Kanu-Weltmeister Lukas Reuschenbach hat im Corona-Jahr 2020 seine Laufbahn beendet und neue Wege eingeschlagen.

„Ich habe jetzt den Weg eingeschlagen, den ich gehen muss“, hatte Lukas Reuschenbach vom TC Sterkrade 69 zum Jahresstart 2020 das Ende seiner aktiven Kanu-Karriere angekündigt. Der Doppelweltmeister im K4 über die 1000 Meter hatte die Entscheidung mit Blick auf die berufliche Zukunft wohlüberlegt getroffen. Sein duales Studium bei der Stadt Oberhausen zum Stadtinspektor hat der 27-Jährige mittlerweile aufgenommen. Reuschenbach ist glücklich über den neuen Lebensabschnitt, auch wenn der sportliche Abschied im vergangenen Jahr anders ausfiel, als gewünscht.

Denn wegen der anhaltenden Corona-Pandemie fiel die erhoffte letzte Medaillen-Jagd buchstäblich ins Wasser. Doch trotz dieses unrunden Ausklangs kann der Oberhausener auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. Mit vielen Erinnerungen, auf und neben der Strecke. Mit der Sportredaktion sprach Lukas Reuschenbach über das letzte Jahr seiner Profi-Laufbahn, was ihm besonders in Erinnerung bleiben wird und wie er dem Kanu-Sport verbunden bleiben möchte.

Lukas Reuschenbach, im vergangenen Januar hatten Sie verkündet, dass 2020 ihr letztes Profi-Jahr sein wird. Ein Jahr, was letztlich ohne Wettkampf von Statten gehen musste. Eine Enttäuschung für Sie?



Reuschenbach: Rein sportlich hätte ich mir natürlich einen ganz anderen Abschied gewünscht. Die Form zu Beginn des Jahres war richtig gut. Auch was die Einstellung angeht, war ich hochmotiviert, nochmal alles aus mir rauszuholen. Natürlich ist es jetzt müßig zu spekulieren, was möglich letztlich dabei herausgesprungen wäre. Aber letztlich musste ich mich wieder jeder andere Sportler mit der schwierigen Situation arrangieren und das Beste draus machen.

Genug Zeit sich auf den neuen Alltag einzustellen

Das Beste draus machen bedeutet auch, dass Sie sich auf Ihren neuen beruflichen Weg vielleicht besser vorbereiten konnten, oder?



Reuschenbach: Wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre die Deutsche Meisterschaft Ende August gewesen und ich wäre danach direkt ins Studium eingestiegen. Das wäre natürlich ein riesen Unterschied gewesen. So hatte ich genug Zeit, mich auf den neuen Alltag einzustellen. Denn für mich war relativ schnell klar, dass es 2020 keinen richtigen Wettkampf mehr geben wird.

Als jahrelanger Leistungssportler: Wie schwer war es für Sie runterzukommen?

Reuschenbach: Natürlich mache ich jetzt wesentlich weniger Sport, als in den Jahren zuvor. Momentan ist es vielleicht Ein Zehntel. Aber ich versuche den Sport auch weiterhin in meinen Alltag so gut wie möglich zu integrieren. Allerdings merke ich schon, dass ich wieder mehr machen müsste. Allein deshalb, um nicht zu viel an Gewicht zu zulegen (lacht).

Die Entscheidung aufzuhören war also die richtige?



Reuschenbach: Absolut. Das duale Studium hat mir bisher gezeigt, dass es die komplett richtige Entscheidung war. Ich bin jetzt noch im richtigen Alter, wo ich einerseits lange den Sport mitnehmen konnte, wo es aber andererseits nicht zu spät ist, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Ich bin da auch ehrgeizig genug, damit mir das alles gut gelingt. Natürlich habe ich zwischendurch auch mal überlegt, ob ich nicht doch noch ein Jahr dranhängen soll, um meine Kanu-Laufbahn mit einem Wettkampf zu beenden. Allerdings wäre das nicht leicht gewesen, vor allem auch deshalb, da weiterhin völlig offen ist, was 2021 überhaupt stattfinden kann und wird.

Nationalmannschaft und internationale Medaillen

Wie fällt Ihr Karriere-Fazit aus?



Reuschenbach: Ich blicke sehr zufrieden zurück. In nahezu jedem Jahr, seit den Junioren, wurde ich immer für das Nationalmannschaftsteam berufen und habe immer eine internationale Medaille geholt. Zudem bin ich selten unter meinen eigenen Erwartungen geblieben. Sicherlich gab es zwischendurch auch den einen oder anderen Rückschlag zu verarbeiten. Aber beim Saisonhöhepunkt war ich immer auf den Punkt fit und konzentriert, so dass ich stets zufrieden die Heimreise antreten konnte.

Mehrfacher Deutscher Meister, Doppelweltmeister im K4 über 1000 Meter. Das einzige was noch fehlt, wäre eine Olympia-Teilnahme gewesen, oder?



Reuschenbach: Natürlich fehlt das, was mir sicherlich auch keine Ruhe lassen wird. Die Olympischen Spiele sind nun einmal das größte, was ein Sportler erreichen kann. Das war für mich schon ein Lebenstraum. Wenn der nicht wahr wird, fehlt da natürlich etwas. Aber ich weiß auch, dass dazu auch eine Menge Dinge gehören, die man auch nicht immer selbst beeinflussen kann. Deshalb überwiegt für mich ganz klar das Positive. Schließlich ist es auch nicht rein das Sportliche, was mir in Erinnerungen bleiben wird.

Sondern?



Reuschenbach: Die Medaille allein, ist zwar der Lohn für die ganze Mühe. Aber den Weg dorthin verbringt man ja mit vielen Gleichgesinnten, die derselben Leidenschaften nachgehen, wie man selbst. Und über die Jahre sind da viele Freundschaften entstanden. In den unzähligen Trainingslagern ist jede Menge zusammen gewachsen, was mich als Mensch geprägt hat.

Auch in diesem Jahr wird noch vieles anders ein

Für viele Ihrer ehemaligen Teamkollegen geht es in diesem Jahr hoffentlich wieder ans Eingemachte. Dennoch, wird auch 2021 eine große Herausforderung?



Reuschenbach: Ja, ohne Frage. Allein mit Blick auf die Olympischen Spiele zeigt sich, dass vieles anders sein wird. Sei es die Stimmung auf den Rängen oder die Leistungsdichte bei den Sportlern selbst. Man wird die Unterschiede erkennen, wie die Leistungssportler 2020 nutzen konnten und welchen Faktor die fehlenden Wettkämpfe machen werden. Persönlich glaube ich, dass die Karten neu gemischt werden und einige neue Gesichter auf den Sieger-Treppchen stehen werden, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Corona hat da sicherlich einiges durcheinander gewirbelt.

Doch nicht nur der Leistungssport ist von der Corona-Krise betroffen.



Reuschenbach: Den oberen Leistungsträgern wurde ja zum Glück vieles ermöglicht, damit sie ihren Sport weiterhin ausleben konnten. Aber im Breitensport, aber auch bei Kindern und Jugendlichen hat es ja nur einen Bruchteil des normalen Trainingsbetriebs gegeben. Diese Gruppen haben sicherlich am meisten unter der Situation zu leiden. Allerdings kann ich auch niemand einen Vorwurf machen, weil in der Corona-Krise keine Entscheidung leicht fällt und immer mit Einbußen verbunden ist. Sport ist eben nicht das Allerwichtigste im Leben, sondern nur die schönste Nebensache der Welt. Und die muss nach wie vor hinten anstehen.

Ein Leben ohne Kanu ist nicht vorstellbar

Welche Rolle wird der Kanu-Sport in Ihrem weiteren Leben spielen?



Reuschenbach: Ich werde dem Kanusport auf jeden Fall verbunden bleiben. Aktuell steht das aus beruflichen Gründen allerdings alles hinten an. Aber ohne Frage werde ich bald wieder ins Boot steigen. Ohne kann ich mir ein Leben auch nicht vorstellen.

Auch vielleicht als Trainer bei Ihrem Heimatverein TC 69?



Reuschenbach: Das ist sicherlich eine Option, wobei ich da derzeit keine Zusagen geben möchte. Aber natürlich habe ich mir über die Jahre eine Menge Fachwissen angeeignet, was man der nächsten Generation weitergeben sollte. Spaß machen würde mir das auf jeden Fall.

Die Fragen stellte

Sebastian Stachowiak

Triathlon als neue Herausforderung

Schon im vergangenen Jahr wollte Kanu-Doppelweltmeister Lukas Reuschenbach eigentlich eine neue sportliche Herausforderung in Angriff nehmen: den Triathlon. Für das im August 2020 geplante Ironman-70.3-Rennen hatte ihn sein Bruder Matthias angemeldet. Dies bedeutet 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Doch letztlich musste auch dieses Ereignis wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Aufgeschoben bedeutet für Reuschenbach aber nicht aufgehoben. „Das will ich nach wie vor durchziehen“, sagt der Oberhausener, der allerdings auch anmerkt. „Damit das nicht so zu seiner Qual wird, muss ich aber noch richtig fit werden. Für was es dann am Ende reicht, wird man sehen.“

