Lukas Reuschenbach: „Jedes unnötige Risiko vermeiden“

Das Präsidium des Deutschen Kanu Verbands hatte vor wenigen Tagen verkündet, dass alle Veranstaltungen, die ab dem 30. Juni geplant sind, nach aktuellem Stand durchgeführt werden sollen. Eine Meldung, die zunächst Hoffnung auf ein bisschen Normalität machte. Schließlich folgte in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur im Kanusport eine Absage auf die nächste. Doch bei Lukas Reuschenbach hält sich die Erwartungshaltung mit Blick auf den Stichtag 30. Juni in Grenzen.

„Wenn es in diesem Jahr noch Wettkämpfe geben sollte, würde mich das sehr freuen. Doch man sollte sich nicht zu viel Hoffnung machen, sonst wird man nur enttäuscht.“ DKV-Präsident Thomas Konietzko hatte deutlich gemacht, dass zwar über „mehrere Szenarien nachgedacht wird“, aber man sich letztlich an „den Entscheidungen aus der Politik richtet“.

„Die Sanitärmöglichkeiten wären schon ziemlich begrenzt“

Daneben stehen viele Fragezeichen im Raum, beispielsweise, wie Veranstaltungen mit großer Teilnehmer- und Zuschauerzahl unter der Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen ausgetragen werden können. „Das betrifft ja nicht allein die Sportler, sondern auch alle Trainer, Betreuer, Freiwillige Helfer und Familienangehörige. Das braucht alles eine Vorlaufzeit um das entsprechend der Sicherheitsbedingungen zu organisieren“, gibt der K4-Doppelweltmeister zu bedenken.

Insbesondere hofft der DKV, die im August in Köln stattfindende Deutsche Meisterschaft noch austragen zu können. „Hierbei wird ja viel in der Umgebung des Wettkampfbereichs gecampt, was Familie und Betreuer angeht. Die Sanitärmöglichkeiten wären da schon ziemlich begrenzt“, so Reuschenbach, der letztlich nichts übers Knie brechen würde. Auch nicht, wenn so sein letztes Profijahr ohne eigentlichen Wettkampf stattfindet.

„Leider sind wir noch am Anfang der Pandemie“

„Jedes unnötige Risiko sollte vermieden werden.“ Mögliche wäre noch eine Verschiebung in den September oder frühen Oktober, überlegt der Oberhausener Leistungssportler, „wenn die Temperaturen noch mitspielen“. Doch weiß auch der 26-Jährige, dass man derzeit einfach nur abwarten kann. „Leider sind wir noch am Anfang der Pandemie und müssen uns noch für eine längere Zeit auf erhebliche Einschränkungen einstellen.“

Auch bei sich selbst merkt Reuschenbach dabei, dass die ungewohnte wettkampffreie Zeit nicht spurlos an ihm vorbei geht. „Wenn man aktuell nahezu kein Ziel vor Augen hat, sinkt die Motivation schon ein wenig. Aber ich treibe weiterhin Sport und fühle mich fit. Schließlich muss man für alles gewappnet sein.“