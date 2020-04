Marco Richter: „Aufschieben ist keine Dauerlösung“

Im Grunde verlief die Saison von Arminia Klosterhardt von Beginn an unglücklich. Dadurch, dass vor dem Landesliga-Start zwei Teams zurückgezogen hatten, standen die Absteiger bereits frühzeitig fest. „Für den Konkurrenzgedanken natürlich eine Katastrophe“, so Trainer Marco Richter, der nun wegen der Corona-Pandemie noch nicht einmal weiß, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird.

„Wenn man sich die derzeitige Entwicklung anschaut, ist es nur schwer vorzustellen, dass vor dem Sommer überhaupt wieder ans Fußballspielen zu denken ist“, sagt Richter, der deshalb auch eine klare Kante vom Fußballverband Niederrhein vermisst. Der hatte in Absprache mit den anderen Regionalverbänden den Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. „Dieses ständige Aufschieben hilft auf Dauer keinem. Entweder muss eine konkrete Frist gesetzt werden, oder man muss den Stecker ziehen.“

Hinter dem Saisonziel

Dabei fügt Marco Richter an, dass es seiner Mannschaft „keinen Zacken aus der Krone brechen würde, falls wir die Saison auf dem derzeitigen siebten Platz beenden würden.“ Dass dieser siebte Rang eigentlich nicht das angestrebte Saisonziel widerspiegelt, ist Richter aber auch bewusst. „Wir wollten unter die Top fünf kommen, was auch unserem Potenzial entsprechen würde“, so Richter.

Dabei verlief der Start ins Fußballjahr 2020 mit dem ersten, und eben einzigen Spiel, durchaus vielversprechend. Mit 6:2 wurde Bayer Wuppertal aus dem heimischen Estadio geschossen. Doch nun ist individuelles Fitbleiben für die Arminia-Spielerinnen angesagt, ob mit Joggen im Freien oder Kraftübungen in den eigenen vier Wänden. „Jede entscheidet für sich selbst, wie und wann sie sportlich aktiv ist. Da vertraue ich den Mädels völlig“, so Richter.

Richter: „Grundsätzlich würde ich gerne weitermachen“

An eine Fortsetzung des Ligabetriebes glaubt Marco Richter nicht mehr. Somit könnten theoretisch bereits die Planungen für die neue Spielzeit beginnen. Allerdings ist derzeit noch offen, ob Richter auch in der neuen Saison an der Seitenlinie stehen wird. „Aktuell sind in dieser Hinsicht alle Gespräche auf Eis gelegt. Grundsätzlich würde ich gerne weitermachen, aber wir müssen natürlich jetzt erstmal abwarten, wann die neue Saison beginnen würde.“