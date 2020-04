Michael Neumann bleibt Trainer des FC Sterkrade 72

Noch weiß niemand, ob und wann in der Fußball-Kreisliga A wieder der Ball rollen wird. „Derzeit kann man nur abwarten. Das ist schon ein komisches Gefühl“, beschreibt Michael Neumann die ungewohnte Gefühlslage in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch trotz der Ungewissheit hat der Trainer des FC Sterkrade 72 auch für Klarheit gesorgt. Zusammen mit seinem Co Olaf Pedziak wird er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen.

„Uns war von Anfang an klar, dass wir hier etwas aufbauen wollen, das nicht über Nacht entsteht. Die Verlängerung ist auch ein Zeichen, dass hier gut und vernünftig gearbeitet wird“, sagt Neumann, der die 72er im vergangenen Sommer übernahm.

Großer personeller Umbruch nach dem Fast-Abstieg

Dabei wartete auf den neuen Linienchef ein großer personeller Umbruch. Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison galt es, wieder Ruhe in den Verein zu bekommen. Und mit dem sechsten Tabellenplatz scheinen die Sterkrader aktuell auf einem guten Weg zu sein.

„Das stimmt, wobei wir uns noch verbessern können und müssen. Aber Rückschläge gehören dazu und werfen uns nicht um“, so Neumann, der auf das Durchschnittsalter seiner Mannschaft verweist. „Im Schnitt war ein Team von 19,5 Jahren auf dem Platz.“ Für die neue Saison dürfte das Alter sogar noch weiter nach unten sinken, werden doch fast alle Spieler der aktuellen U19 zur „Ersten“ hochgezogen.

Lars-Justus van Gelder (l./gegen Rhenania Bottrops Athanasios Mitrentsis) und der FC 72 schlagen sich wacker in der A-Liga. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Das ist der Weg, den wir gehen wollen“, sagt Neumann, der Unerfahrenheit nicht als Hindernis sieht, sondern es wie Trainerlegende Otto Rehhagel hält: „Es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute und schlechte.“

Apropos U19: Die betreut aktuell noch Michael Finke, der aber zur neuen Saison als Teambetreuer zur Kreisliga-Mannschaft wechselt. Der 49-Jährige soll dem Trainerteam unterstützend zur Seite stehen, auch weil er die A-Junioren als deren Coach wie seine Westentasche kennt.

In den letzten Jahren besonderes Verhältnis aufgebaut

„Wir haben natürlich in den letzten Jahren ein besonderes Verhältnis aufgebaut und ich hoffe, dem Team so weiter helfen zu können“, sagt Finke, der seit fast 20 Jahren im Verein ist. „Die Arbeit mit der U19 war eine tolle Erfahrung. Auch wenn ich die Spieler weiterhin sehe werde, wird mir vor allem die tolle Zusammenarbeit mit meinem Co Thomas Becker fehlen.“

Bereits in dieser Spielzeit sind U19-Spieler wie Maurice-Joel Finke oder Jannis Heins zum festen Teil der ersten Mannschaft geworden. Die Ziele für die Zukunft sind dabei eindeutig. „Wir denken langfristig und wollen uns mit Ruhe, aber auch mit Spaß stetig verbessern“, so Finke.

Neumann ergänzt. „Wenn sich alles gefunden hat, wollen wir Richtung Bezirksliga anklopfen.“ Dort spielten die Blau-Weißen zuletzt in der Saison 2015/16.

„Niemand soll hier unter Druck gesetzt werden. Wir wissen um das vorhandene Potenzial und wollen in der Kreisliga A stetig nach vorne kommen“, macht Finke klar.

Dies gilt auch für die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga C kickt und seit einigen Wochen von Dennis Horn und Andreas Bovenz betreut wird. Zudem hofft der Verein, dass zur neuen Saison endlich die Arbeiten an der Erlenstraße beendet werden. Denn aktuell wird zwar dort trainiert. Gespielt wird aber noch im Volksparkstadion, da die Kabinen und das Vereinsheim noch nicht fertig sind.

Anlage an der Erlenstraße als zusätzlicher Schub

„Ich denke, das wird uns nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Denn nach dem Totalumbruch vor der Saison mussten sich alle erst einmal eingewöhnen“, gesteht Neumann und ergänzt. „Alle ziehen mit und ich bin mir sicher, dass wir früher oder später für all den Aufwand belohnt werden.“

Ob allerdings in dieser Saison noch einmal der Ball rollen wird, das weiß auch Neumann, wird sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. „Ich würde es mir wünschen. Gerade in dieser Zeit merkt man einfach, was einem der Fußball bedeutet und einem im täglichen Miteinander geben kann.“