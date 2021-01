Mike Terranova: "Gegen Wegberg eine Serie starten"

Mike Terranova beim Trainingsstart am 3. Januar. Diese Woche beginnt der Feinschliff für das Wegberg-Spiel.

Oberhausen Für RWO und Mike Terranova hat die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start begonnen. Alle Konzentration gilt dem Samstag.

Den misslungenen Test gegen den SV Lippstadt (1:4) hat RWO-Trainer Mike Terranova abgehakt. Mit dem montäglichen Trainingsauftakt begann die intensive Vorbereitung auf den Start am Samstag (14 Uhr) im Stadion Niederrhein gegen den FC Wegberg-Beeck. Die Richtung ist klar: „Wir wollen mit einem Dreier beginnen und eine Serie starten“, sagt Terranova.

Denn auch wenn er mit der Entwicklung der Mannschaft seit seiner Übernahme des Trainerjobs von Dimi Pappas just gegen Wegberg-Beeck in der Hinrunde zufrieden ist, so bemängelt er noch Effizienz. „Die Leistungen wurden immer besser, aber wir haben zu viele Unentschieden gespielt. Wir brauchen mehr Dreier.“

Spiel nicht ernst genommen

Rückblickend auf das Lippstadt-Spiel weiß er aus eigener Erfahrung um die Mechanismen, die in solch ungeliebten Testspielen greifen. „Die Jungs haben das Spiel nicht ernst genommen. Ich kenne das.“ Eine harte und intensive Trainingswoche zuvor habe dazu geführt, „dass wir nicht die Meter gelaufen sind, die wir hätten laufen müssen.“

Zudem probierte er aus und gab auch Spielern Einsatzzeit, die nicht zum Stamm gehören. Jan Bachmann und Furkan Cakmak waren dabei. Leander Goralski ersetzte den angeschlagenen Tim Stappmann, Maik Odenthal und Sven Kreyer wurden wegen Blessuren ebenfalls geschont. „Alle drei waren in der Trainingseinheit Sonntag unter Volllast dabei und werden wieder herangeführt.“ Wer zum Kader für das Pflichtspiel gehören wird, ist jedoch noch offen. Leander Goralski vertrat Stappmann in der Innenverteidigung neben Tanju Öztürk.

Wechsel derzeit schwer

Bei Vincent Stenzel, Nedim Pepic und Julijan Popovic, denen Terranova signalisiert hatte, dass er nicht mehr mit ihnen plane, gibt es keine Neuigkeiten. Popovic hatte bei Liga-Konkurrent VfB Homberg ein Probetraining absolviert, kehrte aber unverrichteter Dinge zurück. Terranova: „In dieser Situation ist es wirklich schwer, irgendwo neu anzukommen.“ Auch bei Neuzugängen, bevorzugt in der Spitze, bewegt sich derzeit nichts.

So arbeitet Terranova mit seinem bisherigen Stamm weiter und ist damit in großen Teilen zufrieden. „Wir haben eine gute Entwicklung genommen, die Spieler sind fitter als zu Beginn. Wir spielen jetzt mit mehr Ballbesitz und haben uns den Ruf erworben, dass wir schwer zu bespielen sind. Das gefällt mir.“

Dem kommenden Gegner Wegberg-Beeck attestiert er aber auch Qualität: „Das ist eine Mannschaft, die tief sicher steht und in die Spitze mit viel Tempo gehen kann. Ich habe die gegen RWO beim 2:3 beobachtet und sage: Das ist eine gute Truppe.“