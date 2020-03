Miners Oberhausen starten erfolgreich in die neue Saison

Oberhausen. In der Pflugbeil Arena starteten die Miners Oberhausen gegen die Zweitvertretung des Crefelder SC in die neue Saison der 2. Bundesliga-Nord.

Vor rund 100 Zuschauern in der Pflugbeil Arena starteten die Miners Oberhausen gegen die Zweitvertretung des Crefelder SC in die neue Saison der 2. Bundesliga-Nord im Inline-Skaterhockey. Dabei zeigte sich das Team um Captain Marcel Möllmann von Anfang an kämpferisch und erarbeitete sich viele Chancen – zwei davon nutzten Sven Hölker und Felix Kämper zur 2:0-Pausenführung.

Beide Teams kamen mit viel Tempo aus der Kabine, doch die Miners dominierten weiterhin das Spiel. Innerhalb von sechs Minuten bauten die Oberhausener ihre Führung aus, doch auch der Gast aus der Seidenstadt war erfolgreich und so hieß am Ende des zweiten Drittels 6:2. Im dritten Drittel entwickelte sich ein abwechslungsreiches und schnelles Spiel. Erst verkürzten die Skatingbears noch, doch die Oberhausener hatten auf alle Gegentore die richtigen Antworten parat. So stand es nach 60 Minuten 12:7.

Miners: Jansen; Möllmann (1), Rose (4), Hölker, Senkter, Schmitz, Przybylak, Täger, Noll (2), Kämper (2), Rustemeyer (1), T. Dannöhl (1), J. Dannöhl (1).

Miners-Schüler mit knapper Niederlage

Die Miners-Schüler mussten sich dagegen nach einem starken Spiel in Velbert mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Die Jugend II musste ebenfalls eine Niederlage einstecken und ließ beim 2:6 gegen die Gäste aus Detmold drei wichtige Punkte liegen.

Zusätzlich zu den Spielen fand auch der Kader-Lehrgang der NRW Auswahl U13-U19 in der Halle der Miners statt. Sportlicher Leiter und Trainer der Bambinis, Phillipp Heiler testete dort seine U16 aus und fing an, den Kader für die bevorstehenden Turniere zu formen

Weiter gegen die Düsseldorf Rams

Für die Miners geht es schon kommenden Samstag in der 2. Bundesliga gegen die Düsseldorf Rams weiter. Die Landeshauptstädter sind vergangenes Jahr aus der Bundesliga abgestiegen und peilen den Wiederaufstieg an. Spielbeginn in der Pflugbeil Arena (ehemalige Eishalle Vonderort) ist um 19 Uhr. Des Weiteren finden am Samstag im Vorfeld der ersten Mannschaft als auch am Sonntag Spiele der Nachwuchsmannschaften statt. Der Eintritt ist immer frei und für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Infos unter: www.miners-oberhausen.de.