Mit Kim Meier-Gerdingh kostenlos Yoga im Netz üben

Oberhausen. Die Oberhausenerin Kim Meier-Gerdingh bietet kostenlos Yoga-Kurse im Netz an. Jeder kann mitmachen, einfach anmelden.

Videoanrufe mit der Familie und der Verwandtschaft sind aktuell nicht wegzudenken, wenn man Kontakt halten möchte. Kim Meier-Gerdingh verbindet das mit ihrem liebstem Hobby. Sie bietet online Yoga-Kurse an, kostenfrei und unverbindlich. „Es hat sich eine richtig coole Community gebildet“, freut sie sich.

Die Oberhausenerin ist nach dem Studium nach Kiel gezogen und genießt nicht nur die Nähe zum Meer. Seit dem Sommer arbeitet sie als Grundschullehrerin, darüber hinaus als Yoga-Trainerin tätig. „Das war mir wichtig, neben der Schule arbeiten zu können. Ich bin ja immerhin schon elf Jahre dabei.“

In Indien ausgebildet

Um Beweglichkeit und Gelassenheit weiterzugeben, ließ sie sich in Indien vor zwei Jahren als Yogi weiterbilden und bietet nun Kurse an. Zu Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus noch in kleinen Gruppen, dann kamen die Kontaktverbote „Eigentlich wollte ich nicht auf den Online-Zug aufspringen, es gibt ja schon viele Angebote“, verrät sie.

Nun wird jedoch per Videokonferenz in Gruppen von aktuell zwischen zehn und 30 Leuten auf der hauseigenen Matte geturnt. Darunter sind viele Freunde aus der alten Heimat. „Das ist schön. Wenn man nach Kiel zieht, sieht man sich weniger“, verbindet sie Hobby und Kontakte geschickt.

Jeder ist herzlich willkommen

Per E-Mail kann man sich bei ihr anmelden und bekommt dann einen Link zugeschickt, mit dem man sich über ein Video zuschalten kann. Kostenlos, wer will, kann spenden. Herzlich willkommen ist aber jeder, der einfach mitmachen will. „ Ich versuche, viele anzusprechen und rate jedem, es einfach mal zu probieren.“

Bei Interesse eine E-Mail an k.imflow@web.de. Danach gibt es dann weitere Informationen und auch den Link zum Mitmachen. Die nächsten Termine sind Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 10 Uhr.