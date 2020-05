Motto der Oberhausener Vereine: Auf die Plätze, fertig, los!

Oberhausen. Nach den Lockerungen in der Corona-Krise kehrt ein wenig Alltag auf Oberhausens Sportplätze zurück. Entspannt geht es nirgendwo zu.

Eine erste Tennispartie fast Mitte Mai, das muss man sich mal vorstellen. Aber es sind nun mal schwierige Zeiten und die Lockerungen in der Corona-Krise für den Sport haben sie nur etwas erleichtert. Das ist allen Sportler anzumerken, die wir auf unserer Rundreise durch Oberhausen getroffen haben.

Jule Kalbertod Martin Hornberg trainieren auf dr Anlage des TC 69, das erste Mal in diesem Jahr. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Manfred Polutta ist Chef auf der Tennisanlage des TC 69 Sterkrade, seit mehr als 20 Jahren steht er der Abteilung vor. Als pensionierter Beamter ist der Abteilungsleiter der Mann, den man nun als Corona-Beauftragten bezeichnen darf. Auch er wird irgendwann froh sein, wenn er wie sein Stellvertreter oder Sportwart diesen zweifelhaften Titel ablegen darf. Doch bis dahin ist er dafür zuständig, dass die Auflagen und Hygienebedingungen, die Corona im Tennis mit sich bringt, eingehalten werden.

Wie vielen dürfen in den Pool?

Demnächst kommt dann auch noch das Regelwerk für den Pool hinzu. Denn die Fünfplatzanlage der ehemaligen TG Erholung ist mit einem fünf mal zehn Meter großen Schwimm- oder Erholungsbecken ausgestattet. „Ich weiß noch nicht, wie viele dann hier rein dürfen“, hat er sich mit der Materie Schwimmen in Corona-Zeiten noch nicht vertraut gemacht. Hat noch ein paar Temperaturgrade Zeit.

Katharina im Boot und Johanna Köther auf dem Rad trainieren im und am Rhein-Herne-Kanal. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Polutta zum Thema Schwimmen und Becken: „Bei uns sind die Umkleiden und Duschen geschlossen und bleiben das. Beim Tennis geht das. Wie es beim Schwimmen gehen soll, weiß ich nicht.“

Jule Kalbertod und ihr Trainingspartner Martin Hornberg sind auf jeden Fall heilfroh, dass es nach der Zwangsstilllegung endlich wieder los geht: „Unser erstes Spiel.“

Wie sollen Tennis-Doppel laufen?

Skeptisch ist Polutta mit Blick auf die Medenspiele. „Ich weiß nicht, wie der Verband es regeln will, dass Doppel gespielt werden kann. Da sehe ich Probleme. Und ohne Doppel sind Medenspiele keine Medenspiele.“ Er ist nicht allein, wenn er die Regierung oder Verbände kritisiert: „Die Verantwortung wurde auf die Vereine herunter gedrückt, das bereitet allen Probleme.“

Eine Spitzensportlerin wie Katharina Köther (24) trainiert schon seit längerem wieder. Die Kanutin des TC 69 und Nationalkader-Athletin hatte wie andere Kadermitglieder eine Sondererlaubnis des Verbandes und durfte bei der KG Essen am Baldeneysee trainieren. Jetzt geht es auch wieder am Kanal und das nutzt ihre Schwester Johanna (18), um selbst weiter in Schuss zu kommen.

Schwester im Kanal am Steg festgebunden

Denn die angehende Abiturientin plant danach ein Jahresstipendium an einem College in den USA, um internationale Finanzen zu studieren und im College-Team zu schwimmen. „Bis jetzt sieht es so aus, als klappt es.“ Dafür trainierte sie angebunden schon im heimischen Gartenpool bei 14 bis 16 Grad Wassertemperatur.

Manfred Polutta (Abteilungsleiter Tennis beim TC 69) zeigt die Corona-Regeln für Tennisspieler. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Wir haben sie auch schon mal hier im Kanal am Steg festgebunden und dann ist sie geschwommen. Doch bei sechs, sieben Grad hat das keinen rechten Spaß gemacht“, amüsiert sich Katharina. Tja, wenn man seinen Sport gefunden hat, kommt man kaum noch davon los. Daher hatten Schwimmer in dieser Zeit ein schweres Los zu tragen.

Miteinander mit einer gewissen Schwere

Diese Sorgen müssen sich die Walker des OTV 73 nicht machen, denn mit Öffnung ihrer Anlage können sie ihrem Hobby jetzt wieder mit und ohne Stock nachgehen oder laufend an Kanal und Kaisergarten ihre Runden drehen. Aber auch hier ist Traurigkeit zu spüren. Die Abstandsregel und die Hygienevorschriften lassen das Miteinander nur mit einer gewissen Schwere zu. Denn selbstverständlich hat auch hier der Corona-Beauftragte das Sagen.