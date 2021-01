Mühling vor Bayern-Spiel: „Müssen Fehler eiskalt ausnutzen“

Oberhausen Der gebürtige Oberhausener Alexander Mühling will am Mittwoch mit Zweitligist Holstein Kiel den Rekordmeister aus dem DFB-Pokal werfen.

Flutlichtspiel gegen Bayern München im Pokal, deutschlandweit live im TV (Mi., 20.45 Uhr/ ARD und Sky), dazu eine bisherige erfolgreiche Saison in der Zweiten Liga: Für Holstein Kiel läuft es bislang gut. Dazu trägt auch der gebürtige Oberhausener Alexander Mühling als Antreiber im Mittelfeld bei. Er spricht im Interview darüber, wie die Überraschung gelingen kann, über die fehlenden Zuschauer, den VAR und die Zwangspause der Amateurfußballer.

Herr Mühling, im Holstein-Stadion steht gegen Bayern München so etwas wie das Spiel des Jahres an. Leider können keine Zuschauer im Stadion dabei sein. Wie sehr schmerzt das?

Alexander Mühling: Das schmerzt schon. Es wäre auf jeden Fall schöner und es würde mit Fans bei allen auch noch ein paar Prozent mehr herauskitzeln. Deswegen ist es sehr schade. Da wir aber schon einige Monate ohne Zuschauer spielen, hat man sich schon fast daran gewöhnt. Die Situation ist so und wir müssen das akzeptieren, da bleibt nur die Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft ändert.

Gerade im Pokal ist die Atmosphäre meist eine andere und sorgt so manchmal für eine Überraschung.

Ja, da normalerweise die Fans von uns jede Aktion feiern würden. Uns kommt vielleicht zu Gute, dass wir nicht so die Emotionen im Spiel haben wie andere Mannschaften, sondern relativ nüchtern Fußball spielen. Trotzdem würden uns die Fans in solch einem Spiel sicherlich helfen.

Was ist Ihnen lieber: Ein Pokalsieg gegen die Bayern und damit die Chance nach Berlin zu kommen oder eine erfolgreiche Saison in der zweiten Liga?

Da würde ich mich für eine erfolgreiche Saison entscheiden.

Liga-Abschneiden hat höheren Stellenwert als Pokal-Hit

Weshalb?

Weil die Liga und das Abschneiden natürlich einen höheren Stellenwert für uns haben. Das ist unser täglich Brot. Wir sind aktuell mit oben dabei und wollen das natürlich gerne bleiben.

Nach einem Pokalsieg hätten Sie aber als Verein deutschlandweite Beachtung durch Zuschauer und Medien.

Da wäre mir die ganze Saison dennoch wichtiger.

Ihr Teamkollege Jonas Meffert sagte, dass er das Bonusspiel auch 0:10 verlieren würde, wenn es im Spiel davor (bei St. Pauli, Endstand 1:1) und danach jeweils drei Punkte gibt. Wie sehen Sie das?

Wir haben auch in der Kabine darüber ein bisschen gescherzt. Ich glaube, ein 0:10 muss es nicht werden, aber von einer erfolgreichen Spielzeit in der Zweiten Liga hätten wir langfristig gesehen dann mehr.

"Es passt momentan Vieles gut zusammen"

Die kann es ja durchaus geben. Platz drei in der Liga aktuell, nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter HSV, zur Weihnachtspause sogar Platz eins. Man könnte sagen: Es läuft. Oder?

Das kann man schon so sagen. Wir hatten bereits vor der Saison ein gutes Gefühl und sind dann gut reingekommen. Es hat auch fast immer gut funktioniert und wir sind auf dem richtigen Weg. Nur zwei Niederlagen in 15 Spielen sprechen dafür. In einigen Partien, in denen es eng war, haben wir noch einen Punkt mitgenommen und auch viele verdient gewonnen. Es passt momentan Vieles gut zusammen, daher macht das für den Rest der Saison Hoffnung. Mal schauen, wo es uns dann hinführt.

Sie tragen mit mehreren Toren auch zum Erfolg dabei, mit sechs Treffern sind Sie gefährlichster Torschütze.

Ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines Mittelfeldspielers, sowohl defensiv als auch offensiv mit eingebunden zu sein. Wenn man die Qualität zum Tore schießen mitbringt, sollte man das auch auf dem Platz sehen. Ich profitiere aber auch davon, dass es durch den Video-Assistenten (VAR) den einen oder anderen Elfmeter mehr gibt. Trotzdem muss man diese Chancen erstmal nutzen. Ich hoffe natürlich, noch weitere Tore zu erzielen, aber wenn ein Teamkollege in der Torschützenliste an mir vorbei zieht, habe ich damit gar kein Problem, denn es kommt dem Erfolg der Mannschaft zu Gute.

"Die Diskussionen nerven auf jeden Fall"

Da Sie den VAR angesprochen haben: Wie ist Ihre grundsätzliche Meinung dazu?

Die ist wie bei vielen Leuten zwiegespalten. Dass er den Fußball gerechter macht, ist, glaub ich, relativ eindeutig. Ob er zu einer Verbesserung führt: Weiß ich nicht. Die Diskussionen nerven auf jeden Fall, sind auch müßig. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich über die Einführung froh sein soll oder nicht.

Nervt die Wartezeit bei längeren Entscheidungen?

Ja. Manchmal hat man auch gar nicht mitbekommen, was genau war. Dann sieht man um sich Spieler, die reklamieren, bevor tatsächlich geprüft wird, ob da etwas war.

Als etatmäßiger Elfmeterschütze könnte es gegen die Bayern im Spiel oder zur Entscheidung zum Duell mit Manuel Neuer kommen. Haben Sie sich da schon etwas überlegt? Er wird sich auf Sie ja auch vorbereiten.

Klar ist einem das bewusst, aber auch die Torhüter der zweiten Liga schauen sich die vergangenen Strafstöße an. Ich mache mir auch vor den Spielen bereits Gedanken zu möglichen Elfmetern. Es kann schon sein, dass es dann ein anderes Gefühl ist, wenn Manuel Neuer vor einem steht. Die Herangehensweise wird sich bei mir aber nicht ändern.

"Defensiv müssen wir absolut auf der Höhe und konzentriert sein"

Die Bayern haben 2020 alles gewonnen, dennoch war zuletzt die Abwehr sehr anfällig. Wie können Sie und Ihre Kollegen das ausnutzen?

Es muss natürlich viel zusammenkommen. Seit der Auslosung haben wir die Spiele von Bayern intensiver verfolgt. Man sieht, dass sie verwundbar sind, daher müssen wir die Fehler eiskalt ausnutzen. Man sieht aber auch an Spielen wie gegen Mainz (5:2 nach 0:2, Anm. d. Red.), dass sie ein Spiel schnell drehen können. Defensiv müssen wir absolut auf der Höhe und konzentriert sein, dann gibt’s vielleicht eine kleine Chance.

Sie haben in der aktuellen Spielzeit immer in der Startelf gestanden und spielen oft durch. Was macht Sie so wichtig für das Team und den Trainer?

Ich würde sagen, dass ich fast schon blind weiß, was wir spielen wollen und was auf meiner Position gefragt ist. Ich denke, das weiß der Trainer auch. Unser Coach legt auch viel Wert auf die Struktur des Spiels, da liegen auch meine Stärken. Ich bin vielleicht nicht derjenige, der ganz unerwartete oder auffällige Aktionen im Spiel hat. Dafür haben wir andere im Kader. Aber ich denke, ich bringe konstant meine Leistung.

Seit 2016 bei Holstein Kiel

Konstanz zeigt sich nicht nur in Ihren Leistungen. Sie sind seit 2016 in Kiel und haben im vergangenen April bis 2023 verlängert. Welche Gründe gab es für die Vertragsverlängerung?

Es hat, genau wie in den Jahren zuvor, einfach gepasst und passt weiterhin. Ich weiß, was ich am Verein habe und andersherum. Bislang gab es auch noch keine Überlegungen, mich für einen anderen Klub zu entscheiden. Die Art und Weise, auch die Personen, die hier arbeiten, alles ist sehr angenehm, von daher war das keine lange Entscheidung.

Kommen wir von den Profis hin zu Amateurfußballern, die seit Ende Oktober mit Training und Spielen pausieren müssen. Was können Sie denen mit auf den Weg geben, um diese Zeit zu überbrücken?

Das ist eine schwierige Frage. Normalerweise hätte ich gesagt, dass man sich mit Freunden treffen sollte, wenn man nicht auf dem Platz stehen darf. Aber das ist ja auch nicht möglich. Vielleicht hilft dann die Onlinewelt mit den ganzen Möglichkeiten, sich abzulenken und dort Kontakte zu halten. Ansonsten ist es eine Situation, der man nicht viel Positives abgewinnen kann, durch die man einfach durch muss.

>>> Info: Rekordtorschütze der Störche in der 2. Liga

Alexander Mühling ist 28 Jahre alt, in Oberhausen geboren und hat in der frühen Jugend bei BV Osterfeld und Arminia Klosterhardt gespielt, bevor er über die Stationen MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen II beim SV Sandhausen Fuß in der zweiten Liga fasste.

Bei Holstein Kiel läuft Mühling, dessen Geburtsname Bieler ist, mit der Nummer acht im zentralen Mittelfeld auf. In der aktuellen Spielzeit kam er in allen 16 Pflichtspielen zum Einsatz. Insgesamt steht er bei 159 Zweitligapartien.

Seit Dezember 2020 ist er zusammen mit Manfred „Joschi“ Jochimiak Kieler Rekordtorschütze in der zweiten Liga.