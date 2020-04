Mühling: „Wäre froh, wenn überhaupt wieder gespielt wird“

Alexander Mühling ackert normalerweise bei Zweitligist Holstein Kiel im Mittelfeld. Zuletzt war der gebürtige Oberhausener aber wegen der Corona-Pandemie mehr als Vater gefragt. Der 27-Jährige ist verheiratet und Papa von drei Kindern. Erst Anfang Februar brachte seine Frau mit zwei Mädchen Zwillinge zur Welt, der älteste Sohn ist rund zweieinhalb Jahre alt. Im Interview spricht Mühling über die Corona-Pause, den bisherigen Saisonverlauf und was er von möglichen Geisterspielen hält

Herr Mühling, in der heutigen Zeit muss man diese Frage zuerst stellen. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie derzeit?

Uns geht es gut, wir sind alle gesund. Durch die Geburt sind wir mit allen Dingen vorsichtiger gewesen und haben bis auf die nötigsten Sachen nichts außerhalb der eigenen vier Wände gemacht.



Mitte März gab es bei Ihnen in der Mannschaft einen bestätigten Covid-19-Fall. Wie haben Sie die anschließende Quarantäne verbracht und erlebt?

In diesen zwei Wochen ist man schon ein bisschen isoliert von der Außenwelt. Größtenteils habe ich mich in dieser Zeit um die Kinder gekümmert. Die Mädels sind aber noch zu klein, so dass man mit ihnen noch nicht viel machen kann. Aber mit unserem Sohn haben wir bei dem schönen Wetter viel Zeit im Garten verbracht. Dadurch, dass ich morgens nicht los musste zum Training, war es, glaube ich, für meine Frau und mich entspannt, da man für alle Kinder genug Zeit hatte. Ich hatte da einfach keinen Stress, daher haben wir die Tage gut herumbekommen.

Im Mai 2018 klopfte Alexander Mühling (links) mit Holstein Kiel an die Tür zur 2. Bundesliga. Doch in der Relegation zogen die Norddeutschen gegen den VfL Wolfsburg letztlich den Kürzeren. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Haben Sie auch mal an der Konsole Fußball oder etwas anderes gespielt?

Ja, abends mal, wenn die Kinder im Bett waren. Insgesamt ist es bei mir sehr selten geworden. Wenn ich mal spiele, dann meist mit meinem alten Mannschaftskollegen Patrick Hermann zusammen, der nun bei Darmstadt 98 spielt. Da können wir uns auch über unser Headset austauschen, was es so Neues gibt.

Wie sah Ihr Fitnessplan für zu Hause aus?

Ich habe ein Spinning Bike geliefert bekommen, auf dem ich mein Programm absolviert habe. Ansonsten unter anderem einige Stabilitätsübungen, halt das, was zu Hause so möglich ist.

Seit einigen Tagen trainieren Sie wieder in Kleingruppen auf dem Platz. Was bedeutet das für Sie?

In erster Linie ist es schön, mal wieder einige Leute zu sehen, auch wenn man wegen der Kleingruppen nicht alle zu Gesicht bekommt. Aber es ist natürlich schöner, als alleine zu Hause auf dem Fahrrad zu sitzen, einfach mal wieder einen Ball am Fuß zu haben und auf dem Platz zu stehen. Auch wenn einiges fehlt, was man sonst mit dem ganzen Team macht. Es tut aber trotzdem gut.

So eine lange Pause ist man als Profifußballer maximal in der Sommerpause gewohnt. Hat es bei Ihnen zuletzt schon gekribbelt?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein Typ, der nicht stundenlang am Pool liegen und nichts machen kann. Ich bin jemand, der gerne aktiv ist, da hat es schon gekribbelt.

Bei Holstein Kiel kam die Meldung, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, anschließend, dass die Mannschaft auf Teile ihres Gehalts verzichtet. Wie kam letzteres zustande, wie liefen da die Gespräche ab?

Es wurde im Mannschaftsrat schon sehr früh besprochen, dass man von unserer Seite in dieser schwierigen Situation einen Beitrag leisten möchte. Dann haben wir uns mit Uwe Stöver (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) ausgetauscht, was man machen könnte. Anschließend haben wir uns auf den Gehaltsverzicht geeinigt, um damit den Verein und gerade die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt wurden, zu unterstützen.

Oberhausen Bisher 128 Zweitliga-Partien auf dem Buckel Bei Zweitligist Holstein Kiel läuft Alexander Mühling seit Juli 2016 mit der Nummer acht auf, in der aktuellen Spielzeit kommt der Oberhausener in 24 Spielen auf vier Tore und fünf Vorlagen. Insgesamt steht er bei 128 Zweitliga-Partien (Kiel und SV Sandhausen). Vorherige Vereine waren Bayer Leverkusen II, Borussia Mönchengladbach II sowie die Jugenden von Gladbach und dem MSV Duisburg. Angefangen hat er bei BV Osterfeld, bevor er zu Arminia Klosterhardt ging. Bei der Heirat nahm er den Namen seiner Frau an, sein Geburtsname ist Bieler.

Glauben Sie denn, dass ab Mai wieder gespielt werden kann?

Die DFL und alle Vereine arbeiten an unterschiedlichen Lösungsansätzen, wie ein Start im Mai irgendwie umgesetzt werden könnte. Dass es, wenn überhaupt, Spiele ohne Zuschauer werden, steht denke ich außer Frage.

Wie stehen Sie zu Geisterspielen?

Generell bin ich nicht so begeistert davon, aber ich glaube, in der jetzigen Situation wäre man froh, wenn überhaupt wieder gespielt wird, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Nun hatte ich davon gelesen, dass Spieler regelmäßig getestet werden sollen. Das ist dann auch eine moralische Frage, inwieweit man Fußballprofis regelmäßig testen kann und andere nicht

Für den Fall, dass es dann weitergeht: Kiel steht derzeit auf Platz sieben und hat nach oben und unten jeweils ungefähr den gleichen Abstand. Was wäre denn Ihre Prognose und Ihr Wunsch für den Rest der Spielzeit?

Tabellenmäßig wäre es schön, wenn wir uns in der Region halten können, in der wir uns jetzt befinden. Ich fand, dass wir mannschaftlich so konstant gespielt haben, dass wir eigentlich nicht mehr so weit herunterrutschen sollten. Mal schauen, was nach oben hin noch geht. Es waren schon viele Spiele dabei, in denen wir ein bisschen was liegen gelassen und wir uns geärgert haben, dass wir nicht gewonnen haben.

Eigentlich könnten wir ein bisschen weiter oben stehen, aber nachdem, was im Sommer passiert ist (Coach Tim Walter verließ den Verein, André Schubert übernahm, Anm. d. Red.) und auch im September mit dem Trainerwechsel (nach sieben Pflichtspielen wurde Schubert beurlaubt, U23-Trainer Ole Werner übernahm, Anm. d. Red.), kann man mit der aktuellen Situation zufrieden sein. Wenn wir das so zu Ende bringen können, können wir mit der Tabellenposition sehr gut leben.

Wie beurteilen Sie Ihre persönliche Saison?

Eigentlich eher so mittelmäßig. Ich denke, dass ich auf einem konstanten, soliden Level gespielt habe, aber wenn ich das mit der vergangenen Saison vergleiche, konnte ich meiner Meinung nach nicht ganz daran anknüpfen. Ich habe sehr wenig schlechte Partien absolviert, aber auch zu wenig richtig gute. Die Ansprüche sind mittlerweile an mich selbst ein bisschen höher. Ich bin aber nicht unzufrieden.

2017/18 nahmen Sie mit Kiel an der Relegation zum Bundesligaaufstieg teil und scheiterten knapp am VfL Wolfsburg. Was hat damals gefehlt?

Das ist eine gute Frage. Wolfsburg hatte im Vergleich zu uns einen viel stärkeren Kader. Ich glaube, das wäre schon eine Sensation gewesen, wenn wir es geschafft hätten. Wenn ich überlege, dass bei denen ein Divock Origi dabei war, der ein Jahr später mit Liverpool die Champions League gewonnen hat, ist das schon ein krasser Vergleich. Trotzdem sind es nur zwei Partien gewesen, die man für sich hätte gestalten können. Ich denke, am Ende hat sich die Qualität des VfL durchgesetzt. Das war für uns sehr schade, aber überhaupt kein Beinbruch. Jeder hatte die Saison mit einem guten Gefühl abgeschlossen. Und ich denke, dass sich die Entwicklung von Holstein Kiel sehen lassen kann. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein.

Ist Kiel für Sie nun schon eine neue Heimat?

Auf jeden Fall, meine Familie fühlt sich sehr wohl. Nicht nur sportlich ist viel Positives passiert, sondern auch privat. Ich habe hier geheiratet und alle meine drei Kinder sind hier geboren. Egal, wie lange es hier und wie genau weitergeht, Kiel wird immer ein besonderer Ort für uns sein. Es kann daher gerne noch so weiterlaufen.