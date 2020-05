Nach der Lockerung: Rätselraten um Wege aus der Krise

Am Anfang des Tages stand das große Durcheinander. Nach den überraschenden und weitreichenden Lockerungen für den Sport in Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise mischten sich neben Freude auch Unverständnis. Tennis-Vereine wie der TC Babcock eröffneten den Spielbetrieb ab 8 Uhr morgens. Gleichzeitig rätselten Fußballvereine, warum ab dem 30. Mai Kontaktsport wieder erlaubt sei und die allgemeine Kontaktbeschränkung vorläufig bis zum 5. Juni andauert. Sportdezernent Jürgen Schmidt am Morgen: „Ich glaube, das war nicht konsequent durchdacht.“

Zugleich räumte er ein, dass es bis zu jenem 30. Mai wohl noch genügend Zeit gebe, „ergänzende Hinweise zu finden und Erläuterungen den rechtlichen Grundlagen anzupassen. Ich habe ein Stück Hoffnung.“ Da kam er gerade aus der Sitzung des Krisenstabes der Stadt und war bereits mit den Widersprüchen der gestrigen Beschlüsse und deren Umsetzung in NRW vertraut.

Die Pressestelle der Staatskanzlei hatte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls keine Antwort. Wenn Städte Sportanlagen freigeben dürfen, benötigen sie die Änderung der Corona-Krisenverordnung, deren letzte Ausgabe mit Sportverbot und Kontaktbeschränkungen noch bis 10. Mai befristet war.

Einige Abstimmungsprobleme

Sprecherin Dorit Haßmann (9.35 Uhr): „Ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, wann das sein wird. Gesundheits- und Arbeitsministerium sind involviert und dann muss das postalisch zugestellt werden.“

Dezernent Schmidt (10.03 Uhr): „Die Änderungen sind da.“

Frank-Michael Rall, Pressesprecher des Landessportbundes (11.15 Uhr): „ Sie können die Änderungen bei uns auf der Internetseite nachlesen.“

Matthias Kowalski aus der Pressestelle der Staatskanzlei (11.58 Uhr): „Es wird keine Änderung der Erlasse geben.“

In diesem Komplex schien es schon sinnvoll, dass Staatssekretärin Andrea Milz für 15.30 Uhr zum Videostream lud.

„Aus den Socken gehauen“

Denn bis dahin drehte etwa Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußballverbandes Niederrhein schon längst aufgeregte Runden: „Als ich das gestern gehört habe, hat es mich aus den Socken gehauen. All unsere Videokonferenzen waren mit einem Mal Makulatur, wenn ab 30. Mai wieder Fußball gespielt werden dürfte. Das ist ein völlig falsches Signal. Die Entscheidung, was falsch und richtig ist, wird auf Vereine und Trainer abgewälzt, denen in Sachen Gesundheit eine Verantwortung übertragen wird, die sie nicht haben wollen. Hätten wir die Saison früher abgebrochen, hätten wir jetzt ein großes Problem weniger.“ Lerch wollte dann aber auch die Erklärung von Milz abwarten.

LSB-Sprecher Rall ging optimistischer an das Thema: „Das ist kein Durcheinander, sondern ein Sortieren. Wenn der Sport sieben Wochen lahm gelegt war, ist es doch klar, dass nicht alle Verbände auf gleicher Höhe sind.“

Dezernent Schmidt immerhin fand für sich einen roten Faden, den er bei der Landesregierung vermisste: „Ab Donnerstag ist kontaktfreier Breiten- und Freizeitsport erlaubt. Sportverwaltung und Oberhausener Gebäudemanagement GmbH sowie Stadtsportbund werden die Vereine per Mail informieren, dass die Anlagen freigegeben sind.

Schmidt, auch Schuldezernent: „Im Sport wie in der Schule gilt: Mindestabstand.“ Wobei er dann auch anmerkt: „In der Fußball-Bundesliga soll mehrfach getestet werden, aber in der Kreisliga A wäre die Gefährdungslage gleich.“

Gefährdungslage bei Fußball-Amateuren gleich

Diesen Aspekt sieht auch Marcel Landers, Trainer des Bezirksligisten Arminia Klosterhardt: „Auch wenn jetzt wieder mehr möglich ist, wollen wir trotzdem die Ruhe bewahren. Denn die Stadt muss erstmal die Plätze wieder freigeben und der Verein mit allen Senioren- und Jugendteams abklären, wie das Ganze hygienetechnisch ablaufen würde. Grundsätzlich würden wir gerne wieder trainieren. Zu glauben, dass ab 30. Mai sofort der Ligabetrieb wieder aufgenommen werden könnte, halte ich für naiv. Es würde sich nur weiter alles nach hinten verschieben, so dass man am ursprünglichen Plan festhalten sollte: So schnell wie möglich Fakten schaffen und die aktuelle Saison abbrechen.“

Johanna Köther trainiert in ihrem Gartenpool. Foto: Foto: Privat

Schmidt weiter im Spagat: „Grundsätzlich gilt nach wie vor, dass Abstandsflächen zur Vermeidung von Infektionen eingehalten werden. „Deswegen haben wir viele Kinderaktionen in den Sommerferien abgesagt; und das soll jetzt wieder alles möglich sein?“

Wie gestern berichtet, war und ist Corona vor allem für Schwimmer ein Fluch in Sachen Sport. „Gartenpools werden aus dem Winterschlaf erweckt“ war die entsprechende Überschrift. Das veranlasste Leistungsschwimmerin Johanna Köther mit ihrer Schwester Katharina zur spontanen Fotostrecke im heimischen Garten.

Not macht erfinderisch

Köther: „Not macht erfinderisch und ein bisschen Spaß dabei muss sein. Um das Wassergefühl nach der langen Pause wieder zu bekommen, steige ich in den Gartenpool. Bei Wassertemperaturen zwischen 14-16 Grad momentan sind die Einheiten kurz, aber wenn man sonst zehn Mal die Woche ins Wasser steigt, fehlt etwas.“ Köther war letztes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften mehrmals auf dem Treppchen, hält sich für den Einstieg in ein US-College-Team fit, zudem sie nach dem Abitur wechselt. Das Studium „international business of finance“ beginnt Ende August.

Ohne Duschen und Umkleiden

Mittwoch Nachmittag sprach die Sportredaktion noch mit Dezernent Schmidt, der meinte, dass es bei den Bädern schwierig würde. Eine Stunde später gab die Landesregierung bekannt, dass Freibäder ab 20. Mai, Hallenbäder ab 30. Mai öffnen könnten. Ohne Nutzung von Duschen und Umkleiden. Schmidt fragt sich: „Wie definieren wir, wie viele ins Becken dürfen?.“

Hubert Stüber, Abteilungsleiter Schwimmen im PSV Oberhausen: „Da bin ich mit meinen 50 Jahren Erfahrung im Schwimmsport überfordert, wie es möglich sein soll, ohne Duschen und Umkleiden auszukommen. Da warte ich auf Informationen.“

Udo Hauner ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten Adler Osterfeld und merkt ebenfalls an: „Mir geht diese Lockerung, um ehrlich zu sein, etwas zu schnell. Natürlich sehnen sich die Menschen nach mehr Normalität. Doch das Problem Corona ist ja nicht plötzlich aus der Welt. Wenn es nach mir geht, sollte nicht weitergespielt werden. So wichtig ist der Amateurfußball nicht, als dass man irgendwas erzwingen muss. Wenn es aber tatsächlich dazu kommen sollte, dass ab dem 1. Juni der Ligabetrieb fortgesetzt wird, würden wir auch spielen.“

Eventuell nach der Sommerpause starten

LSB-Sprecher Rall rät Vereinen, Ruhe zu bewahren: „Das ist eine erfreuliche Situation, auf die wir lange gewartet haben. Aber wir sollten mit der gebotenen Vorsicht herangehen. Macht es Sinn, nach Ende des Monats Wettkampfsport nachzugehen? Da sollte jede Sportart genau schauen und prüfen, ob es sinnvoller ist, nach der Sommerpause im September/Oktober wieder einzusteigen.“

Staatssekretärin Milz brachte dann am Nachmittag ein wenig Licht ins Dunkel, verwies immer wieder auf die Corona-Verordnung als Grundlage allen Handelns und auf Ausführungsbestimmungen bestimmter Sportarten, die am Freitag Nachmittag auf den Seiten der Landesregierung einsehbar sein sollen. Offen blieb aber, wie Bäder ohne sanitäre Anlagen und Umkleiden zu nutzen sein sollen, denn die bleiben geschlossen, ebenso wie die in Fitnessstudios. Und wie Amateur- Fußballteams in Sachen Saisonende vorgehen sollen, blieb ebenso offen.

Dezernent Schmidt verspricht schnelles Handeln

Schmidt zum Ende: „Wir bleiben am Ball. Wir werden die Informationen der Landesregierung aufnehmen und haben unter dem Dach des Deutschen Städtetages ein einheitliches Vorgehen in vielen offenen Fragen vereinbart. Der Bereich Sport der Stadt, die OGM und der Stadtsportbund arbeiten eng zusammen, um für die Vereine Maßgaben auf den Weg zu bringen und offene Fragen möglichst schnell zu beantworten.“

