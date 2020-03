NB Oberhausen und Jahn Königshardt erleiden Rückschläge

Entscheidung vertagt. Die Regionalliga-Basketballerinnen der evo New Baskets Oberhausen verloren 61:68 (27:36) beim Schlusslicht Barmer TV und können sich damit vier Spieltage vor dem Schluss noch nicht endgültig über den Klassenerhalt freuen. Sechs Punkte Vorsprung hat NBO auf den Barmer TV und die DJK Frankenberg. Dazu ist das Restprogramm mit Düsseldorf, Opladen und Hagen knüppelhart. Nächste Woche bietet das Duell mit Bielefeld vielleicht noch die beste Möglichkeit zu siegen.

Amelie Werner, am Ende beste Werferin, sorgte mit zwei schnellen Treffern für die Führung, ehe Barmen mit einem 11:0-Lauf antwortete. Der Mannschaft von Ralf Weßlowski und Nicole Telke ging die offensive Konstanz ab, auch weil nicht geduldig gespielt wurde. Wollten die New Baskets möglichst schnell spielen, generierten sie zu wenige Balleroberungen, um schnell umzuschalten. Der klassische Aufbau endete meist mit überhasteten Abschlüssen.

Abstiegskampf könnte noch mal spannend werden

Barmen war, motiviert durch den Sieg über Herne II, mit deutlich mehr Selbstvertrauen ausgestattet, als noch bei der 55:90-Niederlage in Oberhausen. Doch alles klappte bei weitem nicht. So blieb NBO immer in Schlagdistanz, hatte aber Probleme, defensive Stopps zu erzwingen und dann im Gegenzug offensiv einen Lauf zu starten. Die Gäste versuchten es mit einer Zone, im späteren Verlauf sogar mit einer Box-and-One, um Barmen an die Dreierlinie zu zwingen. Die Gastgeber bewegten sich aber zwischen den Linien und waren körperlich überlegen. Sie waren größer und kräftiger und kamen so immer wieder zu Punkten. Wenn Barmen damit weiterhin Erfolg hat, wird der Abstiegskampf noch mal spannend.

NBO: Höfels (16), Rosenkranz (2), Werner (21), Tüchthüsen (3), Bräuer (4); Müller (6), Schneider, Mag. Anderheide, Mar. Anderheide, Piekenäcker (9), Krocker.

Überraschende Heimniederlage

Oberligist TV Jahn Königshardt kassierte eine überraschende 74:80-Heimpleite gegen die BG Shots Kaarst-Büttgen und spürt im Kampf um die Vizemeisterschaft nun Mettmann Sport wieder im Nacken. Spitzenreiter TG Düsseldorf dagegen kann angesichts von sechs Punkten Vorsprung bei nur noch fünf auszutragenden Partien und dem gewonnenen direkten Vergleich gegenüber Königshardt den Sekt bereits kaltstellen.

„Wir hatten krankheitsbedingt keine gute Trainingswochen und auch am Spieltag einige personelle Ausfälle“, erläuterte Jahn-Coach Sebastian Küppers. „Aber das kann ich nicht als Grund für diese Niederlage anführen. Angesichts der Qualität unseres breiten Kaders dürfen wir gerade zu Hause so ein Spiel nicht verlieren.“

Julius Krämer erleidet Nasenbeinbruch

Verloren haben die Jahner zudem für die nächsten Wochen Julius Krämer, der sich im dritten Viertel einen Nasenbeinbruch zuzog. Dabei sind die Gastgeber gut gestartet und haben viele Facetten ihres Spiels genutzt. „Gerade von außen und unter dem Brett konnten wir punkten. Im Verlauf des zweiten Viertels haben wir uns mit unseren Drives und dem Ballmovement aber immer schwerer getan und kaum die Chancen auf Fastbreaks genutzt“, so Küppers. „Defensiv mangelte es uns über die erste Hälfte an Absprachen, Laufwegen und Box-Outs an beiden Enden des Feldes. In der zweiten Hälfte haben sich die kleinen Defense-Fehler immer wieder gezeigt und wir haben einfache Punkte erlaubt“, so der Coach weiter. „Im letzten Viertel bekommen wir nicht die Kurve und lassen uns das Spiel aus der Hand nehmen.“

Daran änderten auch die guten Leistungen von Tilmann Krusenbaum und Miguel Castaño Perea nichts mehr.