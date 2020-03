Basketball NBO sichert die Klasse, TV Jahn wieder in der Spur

Oberhausen. Die Basketball-Saison neigt sich dem Ende zu. NBO hat gerade die Klasse gesichert, Jahn will Platz zwei.

Regionalliga Damen

evo NB Oberhausen –

TSVE Bielefeld 65:72 (37:40)

NBO bleibt Drittligist. Trotz der Niederlage gegen Bielefeld ist der Klassenerhalt fix. Barmen verlor gegen die Dragons Rhöndorf mit 51:62 und kann in den drei verbliebenen Spielen die sechs Punkte auf NBO und Frankenberg nur noch gleichziehen. Gegen NBO wurde der direkte Vergleich verloren.

Sollten am Ende die drei Teams zehn Punkte haben, würde die direkte Bilanz untereinander zählen. NBO steht im direkten Dreiervergleich – wobei von einem Sieg von Barmen über Frankenberg ausgegangen werden muss – mit einer Punktedifferenz untereinander mit +44 klar am besten dar.

NBO gegen Bielefeld nicht auf Ballhöhe

Dass überhaupt der Rechenschieber bemüht werden muss, hat sich der Verein selbst zuzuschreiben. Gegen Bielefeld klappte – neben der defekten 24 Sekunden Uhr – auch sonst herzlich wenig. Die Mannschaft von Ralf Weßlowski und Nicole Telke kämpfte sich im zweiten Viertel wieder ran, doch einen richtigen Rhythmus fanden die zehn eingesetzten Spielerinnen nicht. Dazu drückten die Gäste immer wieder aus der Distanz ab.

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die New Baskets allerdings zwölf magere Minuten. Bielefeld war mit 62:52 enteilt und es brauchte drei ganz wichtige Dreier, zwei von Renée Höfels, einer von Sarah Zierhut, um schnell aufzuholen. Tatsächlich waren sie dann knapp eine Minute vor dem Ende nur noch einen Punkt zurück.

Auch am Ende klappte wenig

NBO entschied sich dafür, die Zeit mit Fouls zu stoppen, sich auf die weite Strecken ideenlose Offensive zu verlassen und Bielefeld an die Freiwurflinie zu schicken.

Dort blieben sie diesmal cool, Weßlowski und Telke versuchten es mit zwei Auszeiten. Doch beide Male klappte der jeweils identische Spielzug nicht.

NBO: Mar. Anderheide (2), Höfels (19), Zierhut (19), Werner (8), Bräuer (4); Müller (2), Schneider (2), Doczyck (4), Rosenkranz (3), Mag. Anderheide (n.e.), Krocker (n.e.), Tüchthüsen (2).



Oberliga Herren

BG Kamp-Lintfort –

Jahn Königshardt59:76 (31:47)

Wie schon in der Vorwoche sah die Personaldecke alles andere als rosig aus. Zwar kehrten mit Björn Fischer und Lucas Heinen zwei Schlüsselspieler ins Team zurück, aber dafür musste Trainer Sebastian Küppers mit Miguel Castano Perea und Kapitän Christof Rzymski auf seinen etatmäßigen Aufbau verzichten. Hinzu kommt, dass Julius Krämer wegen eines Nasenbeinbruchs für den Rest der Saison ausfällt. Trotzdem starteten die Gäste sehr gut ins Spiel und kamen zu guten Abschlüssen, was sich schnell in einer 13:4-Führung spiegelte und zum 27:17 zum Viertel führte.

Armin Gaffga kam und traf sofort

Die Hausherren schafften es, besser ins Spiel zu finden und kamen mit einem 7:0-Lauf auf fünf Punkte heran. Man agierte plötzlich wieder wenig konsequent und schien in ähnlich, schwache Muster der Vorwoche zu verfallen. Coach Küppers brachte nun den ebenfalls wieder genesenen Routinier.

Armin Gaffga brachte mit vier „Dreiern“ innerhalb von nur drei Minuten sein Team auf 45:28 in Front und das Spiel schien sich schon zur Halbzeit entschieden, als man mit einer 16-Punkte-Führung (47:31) in die Kabine ging

Doch Jahn war gewarnt, hatte es in den letzten Spielen gegen Linfort immer wieder hohe Führungen verspielt und es am Ende oft noch einmal spannend gemacht. Angeführt vom bärenstarken Center Tilman Krusenbaum und vielen Rebounds von Lucas Heinen am offensiven Brett schaffte man es, sich auf 20 Punkte abzusetzen. Hier war der Wille der Hausherren endgültig gebrochen. Der TV Jahn verwaltete nun nur noch das Ergebnis. Das Team war sichtlich erleichtert, trotz der Personalnot eine überzeugende Leistung gezeigt zu haben.

Sebastian Küppers: Bessere Absprachen, klare Struktur

Trainer Sebastian Küppers zog ein positives Fazit: „Nach einem guten Start hat sich das Fehlen unserer beiden Point Guards abgezeichnet. Das konnten wir über gutes Tempo und Bewegung im Umschaltspiel ausgleichen. Defensiv machen wir einen guten Job und haben im Vergleich zu den letzten Partien bessere Absprachen und eine klare Struktur.“

Jahn: Krusenbaum (25), Fischer (14), Gaffga (14), Heinen (9), Lohrengel (6), M. Krämer (5), Huster (3), Köffer, R. Küppers, Deelmann.