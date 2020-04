Neunte Zusage: Luis Mattern bleibt bei Sterkrade-Nord

Er trägt seit seiner Jugend das Nordler-Wappen auf der Brust und das wird (vorerst) so bleiben: Luis Mattern hat seine Zusage bei Landesliga-Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord für die kommende Saison gegeben.

Der 26-jährige Abwehrspieler wird auch in der nächsten Spielzeit für die Schmachtendorfer auflaufen.

Nie über Wechsel nachgedacht

Mattern: „Ich habe noch nie ernsthaft nachgedacht, den Verein zu verlassen. Jahr für Jahr gab es gute Gründe, bei Nord zu bleiben. In der Regel sind es die Mannschaftskollegen und der gute Zusammenhalt. Das ist in der aktuellen und in der kommenden Saison der Fall.“

Mattern ist nunmehr der neunte Akteur des jetzigen Kaders, der seine Zusage gegeben hat. Mit Marcel Vogel, Serhat Sat und Fatih Gönül stehen zudem drei externe Neuzugänge fest.