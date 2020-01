Die New Basket Oberhausen feiern Derbysieg gegen Herne

Oberhausen. Mit 73:59 schlagen die New Baskets Oberhausen im Derby den Herner TC II. Sarah Zierhut bringt den Sieg in der Schlussphase unter Dach und Fach.

Regionalliga, Damen evo NB Oberhausen – Herner TC II 73:59 (33:38): Der Derbysieg geht auch im Rückspiel an die New Baskets. Ralf Weßlowski und Nicole Telke durften sich insbesondere über eine starke zweite Hälfte freuen, in der die Mannschaft den Sieg eintütete.

Die Aussprache zum Wochenbeginn zeigte in den ersten Minuten Wirkung. Anders als gegen Recklinghausen, fielen bereits die ersten Würfe, Renée Höfels, Helena Dahlem und Laura Piekenäcker sorgten für einen schnellen 6:0-Start in die Partie. Ersetzt werden musste Mariele Werner, deren Knieverletzung sich als Kreuzbandriss herausstellte. Sie wird das Team den Rest der Saison von der Bank aus unterstützen.

Herne hielt jedoch dagegen und es entwickelte sich ein munteres Spiel auf beide Körbe im ersten Abschnitt. Im zweiten Viertel brach der Rhythmus der Gastgeberinnen etwas ab, doch immerhin arbeiteten sie sich an die Linie und hielten sich so in Schlagdistanz. Anders als häufig diagnostiziert, wurde das dritte Viertel nun keinesfalls das Problemviertel von NBO.

Zierhut erzielte 14 ihrer 29 Punkte in den letzten zehn Minuten

Stattdessen kamen sie zielstrebig aus der Kabine. Mit einem 13:0-Lauf drehten die New Baskets das Spiel wieder zu ihren Gunsten, doch Herne ließ sich nicht abschütteln. Es brauchte einen ähnlichen Lauf im vierten Viertel (13:5) um den Sieg endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Sarah Zierhut übernahm und erzielte 14 ihrer 29 Punkte in den letzten zehn Minuten. Getragen davon, stand auch die Defensive und hielt Herne bei gerade einmal elf Punkten im vierten Viertel.

NBO: Höfels (11), Piekenäcker (2), Zierhut (29), Bräuer (4), Dahlem (17); Müller, Doczyck, Rosenkranz, Anderheide (1), Krocker (n.E.), Werner (9), Tüchthüsen.