Niklas Heuser: "Dieses Jahr ist Olympia noch weit weg"

Oberhausen 2020 war auch für den AKC-Athleten sportlich ein verlorenes Jahr. Er nutzte dies unter anderem, um eine Ausbildung zu beginnen.

Schon vergangenen September war für Niklas Heuser das Seuchenjahr 2020 gelaufen. Mit den Olympic Hope Games wurde der letztmögliche Wettbewerb gestrichen, an dem der hochtalentierte Kanute des AKC hätte teilnehmen wollen. "Nach der ersten Teilsichtung im März wurde alle anderen Vergleiche abgesagt", blickt er ernüchtert auf dieses Wettkampfjahr nahezu ohne Wettbewerb zurück. Für 2021 wünscht er sich daher: Wettkämpfe wären endlich mal wieder schön."

Zwar ging es nach der Sichtung noch ins obligatorische Trainingslager nach Florida, doch dort ereilte Corona die Teilnehmer. "Das wurde hektisch abgebrochen und die Rückreise war einigermaßen abenteuerlich. Über viele Umwege und letztlich die Niederlande fand die Auswahl des Deutsches Kanu-Verbandes den Weg zurück in die Heimat.

Der 18-jährige Alstadener startet in seinem ersten Jahr in der Leistungsklasse. Als Mitglied im Bundeskader darf er trainieren und macht dies an sechs Tagen in der Woche ab 16 Uhr im Leitungsstützpunkt an der Wedau. Zuvor widmet er sich seiner dreijährigen Ausbildung zum Inspektors-Anwärter beim Kreis Mettmann. Die verläuft als dualer Studiengang, Theorie und Praxis wechseln sich ab. Der Abiturient aus der von Kanu geprägten Familie Heuser hat sich nie Illusionen über seinen Sport gemacht: "Als Kanute weiß man, dass man davon nicht leben kann. Das wird immer Hobby und Leidenschaft sein, auch wenn man es als Leistungssportler ausübt."

Viele wählen dazu den Weg über die Bundespolizei- oder -wehr. Er entschloss sich dazu, in einer Behörde zu arbeiten, um seinen Sport weiterhin ausüben zu können. Ganz so wie es auch sein Vater Karsten einst machte. "Mit Urlaub und Sonderurlaub kann man einiges erreichen" sagt er. Die Entscheidung zu einer Ausbildung nach der Schule habe übrigens nichts mit Corona zu tun, "das hatten wir schon viel früher besprochen."

So hofft Heuser jetzt darauf, dass 2021 ein halbwegs normales Jahr wird, zumindest für ihn als Leistungssportler. "Im März sollte es mit den Sichtungen losgehen, danach ins Trainingslager." Ab Juni beginnt dann für ihn die Wettkampfsaison mit der Europameisterschaft, im Juli folgen die Weltmeisterschaften. Für die europäischen Wettkämpfe ist er in der U23 optimistisch, "ob es zur WM reichen wird, muss sich erst zeigen". Er sieht sich über 500 Meter im Einer und 1000 Meter im Zweier gut aufgestellt. Der Vierer der U23 wäre eine Zugabe.

Um diese Ziele zu erreichen, wird jetzt schon hart gearbeitet, auf dem Wasser und im Kraftraum gleichermaßen. Beim AKC ruht der Betrieb für den Nachwuchs komplett. Daher zieht es ihn täglich an die Wedau. So entfällt das Einzeltraining mit seinem Vater Karsten auf der Ruhr. Der AKC-Vorsitzende muss schauen, dass er seine anderen Kader-Athleten irgendwie beschäftigt.

Die Olympischen Spiele in Tokio hat er gar nicht im Blick, logisch, im ersten Jahr in der Leistungsklasse sind viele gestandene Kanuten noch deutlich vor ihm. Und 2024? "Ich stelle jetzt erst einmal die Ausbildung vornean und versuche dazu, Zeit für Sport zu haben. Was 2024 passiert, ist noch viel zu weit weg für mich. Das nehme ich dann, wie es passt."

Bis Ende Januar aber reicht der Blick derzeit schon, denn da wird der Stadtsportbund die Sportler des Jahres in Oberhausen bekannt geben. Niklas Heuser ist ein nominierter. "Müssen wir mal sehen" sagt er.