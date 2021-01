Nordler waren für den guten Zweck 3500 Kilometer unterwegs

Oberhausen Die Oberliga-Fußballer von Sterkrade-Nord absolvierten eine Lauf-Challenge zu Gunsten eines Kinderhospizes. 9000 Euro kamen zusammen.

Der Ball ruht im Amateurfußball im Moment wegen der Corona-Pandemie . Dennoch halten sich Oberhausens Vereine fit, um für einen möglichen Re-Start vorbereitet zu sein. Die Spvgg. Sterkrade-Nord hat ihre Trainingseinheiten derweil mit einer tollen Spendenaktion kombiniert.

Im Zuge der „Nordler Charity-Aktion“ liefen die Spieler des Oberligisten zwischen dem 1. November und 23. Dezember vergangenen Jahres Kilometer für einen guten Zweck. Wie der Verein nun offiziell mitteilte, kamen bei dieser Aktion über 9000 Euro für das in Osterfeld ansässige Kinder-Hospiz „Möwennest“ zusammen. Insgesamt liefen Schmachtendorfs Spieler dabei 3.557 Kilometer.

Lauf-Paten ausgesucht

Zuschauer, Familienangehörige, diverse Vereinsmitglieder, das Trainer-Team und Bürgerinnen und Bürger, die auf diese Aktion aufmerksam wurden, konnten sich einen Kicker aus der Mannschaft als Lauf-Paten aussuchen und einen individuellen Pauschalbetrag pro gelaufenen Kilometer des gewählten Spielers festlegen. Festgehalten wurden die gelaufenen Kilometer über eine in einer Running-App geführten Rangliste. Unterstützung erhielten die Initiatoren durch Jörg Marquardt, der der Gründer und erster Vorsitzender des Oberhausener Lauf- und Spendensammelvereins „running4charity“ ist und somit ein erforderliches Spendenkonto zur Verfügung stellen konnte.

Marquardt spielte selbst früher bei Sterkrade-Nord und ist hin und wieder als Zuschauer an der Lütticher Straße zu sehen. „Wir wollten etwas Gutes für die Gesellschaft tun und Menschen helfen, denen es schlechter geht als uns. Gerade in dieser schweren Zeit“, erklärt Co-Trainer Dennis Charlier. Die Idee einer Lauf-Challenge sei aus einer „Bier-Laune heraus“ entstanden, so der 34-Jährige.

Unerwartete Dynamik

Dass die Spendenaktion eine derartige Dynamik nehmen würde, damit hatte im Verein niemand gerechnet. „Es haben sich so viele Leute bei uns gemeldet, die diese Aktion toll fanden und unterstützen wollten. Einige wollten gar nicht an der Challenge teilnehmen, sondern haben einfach einen Pauschalbetrag gespendet“, erzählt Charlier. Marquardt war ebenfalls angetan von der Idee und sagte frühzeitig zu, den erlaufenen Endbetrag zu verdoppeln und obendrein für jeden Punkt, den die Sportvereinigung in dieser Saison bislang verbuchen konnte (es waren 17 an der Zahl), 30 Euro zu spenden.

So kamen am Ende 6.061,31 Euro durch die gelaufenen Kilometer und die pauschalen Spenden zusammen und 3.010 Euro durch den zusätzlichen Anteil von „running4charity“. Bester Läufer war am Ende schließlich Stefan Jagalski, der in dem eingangs erwähnten Zeitraum 248,5 Kilometer lief. Hinter ihm folgten Tom Mattern (217,9) und Fabian Abel (215,8).

Wiederholung ist geplant

„Im Namen des Trainer-Teams möchte ich mich recht herzlich bei den Sponsoren und Gönnern bedanken. Wir sind sehr stolz auf das Erbrachte und ich finde, die Summe kann sich wirklich sehen lassen. Zuletzt danke ich unseren Jungs, die Woche für Woche Kilometer liefen und anschließend trackten. Wir haben schon einen tollen Haufen zusammen“, schloss Charlier. In Zukunft ist eine solche Lauf-Challenge erneut geplant, auch nach einer hoffentlich bald überstandenen Pandemie.