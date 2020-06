Oberhausener Firmenlauf bekommt einen digitalen Ableger

Der Oberhausener Firmenlauf, der am 10. September nachgeholt werden soll, bekommt einen virtuellen Ableger.

Oberhausen. Veranstalter wollen ab 18. Juni viele Dinge aus dem Wettbewerb in die virtuelle Welt transportieren. „Echter“ Start für 10. September geplant.

Eigentlich soll der neu terminierte Startschuss für den Oberhausener Firmenlauf erst am 10. September fallen. Ursprünglicher Termin war der 28. Mai. Doch durch die Corona-Krise ist es bislang noch unklar, ob im September Großveranstaltungen wieder erlaubt sein werden.

Deshalb haben sich der Namenssponsor, die Viactiv Krankenkasse und die veranstaltende Agentur Contact etwas einfallen lassen: den Viactiv Firmenlauf 2.0. Diesen Namen trägt nun der digitale Ableger des Laufs, der zusätzlich im Vorfeld zum analogen Lauf am 10. September stattfinden wird. Los geht es ab dem 18. Juni.

Einzeln laufen, gemeinschaftlich Kilometer sammeln

Die Macher wollen den Firmen sowie Läufern ein spannendes Event bieten, das möglichst viele Dinge aus dem analogen Wettbewerb in die virtuelle Welt transportiert. Beim Firmenlauf 2.0 gehen die Läufer zwar einzeln oder in Kleinstgruppen an den Start, doch sie sammeln gemeinschaftlich Kilometer für das ganze Team.

„Bewegung hält Geist und Körper gesund. Gerade in dieser schwierigen Phase wollen wir einen zusätzlichen Trainingsanreiz schaffen und den Menschen trotz der Einschränkungen ein Gruppenerlebnis ermöglichen", erklärt Tom Fröhlich, Regionalleiter Geschäftsbereich Markt der Viactiv Krankenkasse.

Kilometer statt Zeiten zählen

Um Massenansammlungen zu verhindern, findet der Lauf über einen Zeitraum von mehreren Wochen statt, hat keine festen Startzeiten und schickt die Läufer von vier verschiedenen Startpunkten aus über die bekannte Firmenlaufstrecke. Anders als beim Original zählen demnach nicht die Zeiten, sondern die zurückgelegten Kilometer im o.g. Zeitraum. Läufer dürfen die Strecke so oft absolvieren, wie sie wollen.

Dokumentiert werden die Ergebnisse über einen Screenshot einer Fitness-App oder Smartwatch nach Beendigung des jeweiligen Laufs. Der Veranstalter sammelt, verwaltet und trackt die Ergebnisse. Die besten Leistungen ehrt der Veranstalter natürlich auch in der digitalen Variante und jeder Teilnehmer bekommt eine Startnummer, Medaille sowie Urkunde.

Wer am Lauf teilnehmen will, kann sich für fünf Euro individuell über die Website anmelden.

Weitere Informationen gibt es unter www.oberhausener-firmenlauf.de und www.facebook.com/viactivfirmenlaufoberhausen