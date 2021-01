Fußball in der Pause Oberliga peilt die Fortsetzung der Saison nach Ostern an

Am Niederrhein/Oberhausen In einer Videokonferenz diskutierten Vertreter der 23 Vereine über eine sportliche Lösung. Der Ball soll ab 11. April rollen.

Die 23 Vereine der Fußball-Oberliga haben am Dienstag in einer Videokonferenz über die Möglichkeiten diskutiert, die während der Corona-Pandemie unterbrochene Saison noch zu einem geregelten Ende zu führen. Demnach rollt der Ball wohl erst nach Ostern wieder: Angesichts des erneut verlängerten Lockdowns wird nun der 11. April als nächster Spieltag angepeilt.

Für Sterkrade-Nord nahm der Sportliche Leiter Kevin Corvers teil. Die Schmachtendorfer schlossen sich dem Mehrheitsvotum der Vereine an. Die Sitzung leiteten der Verbandsfußballausschuss-Vorsitzende Wolfgang Jades und Staffelleiter Clemens Lüning. Ziel sei, die Saison nicht abzubrechen, sondern zumindest die Hälfte der Spiele zu absolvieren, hieß es dabei.

Berg: Ich gebe keine Wasserstandsmeldungen ab

Dies begrüßt auch Nord-Trainer Julian Berg: "Wir haben für die Wertung und die Neuaufnahme zum 11. April gestimmt, weil es der realistischste Ansatz von drei diskutierten ist." Bei den beiden anderen Varianten standen deutlich frühere Termine im Raum. Berg: "Ich werde jetzt keine Wasserstandsmeldungen abgeben, wann es wirklich los geht. Weil wir bisher mit jeder Prognose daneben gelegen haben. Ich war zwar immer vorsichtig und eher pessimistisch, aber die Realität hat uns dann alle noch mehr überholt."

Im Vorfeld standen Szenarien zur Debatte, wie es weitergehen könnte - von denen einige jedoch nach den Beschlüssen der Politik von Dienstag schon wieder hinfällig wurden, da die Zwangspause im Amateursport nun mindestens bis Mitte Februar andauern wird.

Einhellige Zustimmung fand daher unter den Vereinen lediglich die Aussicht, nach den Osterferien, die vom 29. März bis 10. April geplant sind, die Meisterschaft fortzusetzen. Dem soll laut Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußball-Verbands Niederrhein, eine drei- bis vierwöchige Vorbereitung vorausgehen. ,,Mitte Februar sind wir schon bei einer knapp viermonatigen Pause", so Lerch, die Mannschaften benötigten entsprechend eine angemessene Phase, um wieder ihren Rhythmus zu finden. Das sieht Berg auch so: "Vier Wochen wären gut, um den Neueinstieg zu schaffen, drei täten es im Notfall dann auch."

Hinrunde bis Ende Juni abschließen

Für den TV Jahn Hiesfeld nahm der Sportliche Leiter Gerd Ott an der Konferenz teil, die leiteten. ,,Mit dem Neustart am 11. April könnte man die Hinrunde bis Ende Juni durchziehen und eine Wertung vornehmen", erläutert Ott. Der Vertreter des TV Jahn legte in Abstimmung mit dem Oberhausener Trainer der "Veilchen", Markus Behnert, in der Konferenz besonders Wert darauf, dass die dreiwöchige Vorbereitung sich auf Vollkontakt-Training bezieht: ,,Es reicht nicht, wenn die Spieler drei Wochen nur hin und her rennen und Passspielübungen mit Abstand machen dürfen. Das hilft uns nicht weiter."

Hier stimmt Berg zu, der aber auch nach dem ersten Lockdown schon einen abwechslungsreichen Trainingsbetrieb ohne Kontakt organisiert hatte. "Aber die Pause wäre dann wirklich sehr lang." Derzeit laufen die Kicker des Oberliga-Aufsteigers nach Plan der Trainer Berg und Dennis Charlier. Eine Fortsetzung des Benefiz-Lauftrainings ist nicht geplant. "Das war eine tolle Aktion, die ist nicht steigerungsfähig."

Fußball nicht im Zentrum der Lockerungen

Ins Gespräch gebracht wurde in der Konferenz auch die Möglichkeit, einen fünften Einwechselspieler zu erlauben. ,,Das will man verbandsübergreifend diskutieren", so Ott. Der Sportliche Leiter blickt dennoch nach der Konferenz noch skeptisch in die Zukunft: ,,Wenn der Lockdown etwa noch bis Ende März verlängert werden sollte, bleibt doch gar nichts anderes als der Saisonabbruch. Wenn die Politik demnächst Lockerungen beschließt, dann geht es sicher erst einmal um den Friseur und sonst was, aber nicht um Fußball. Ich glaube, dass der ziemlich hinten anstehen wird - auch hinter dem Einzelsport."