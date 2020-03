OTHC-Jugend schreibt mit West-Titel Vereinsgeschichte

Oberhausen. Nach der westdeutschen Oberliga-Meisterschaft Feld haben die B-Jugendlichen von OTHC und Jahn Hiesfeld in der Halle nachgelegt.

Die Hockey-Spielgemeinschaft von OTHC und Jahn Hiesfeld hat die westdeutsche Oberligameisterschaft in der Halle gewonnen. Im September hatte die Nachwuchsabteilung, die männliche Jugend B des OTHC, bereits die westdeutsche Oberligameisterschaft auf dem Feld gewonnen und sich anschließend im Vergleich mit den Südmannschaften auch den deutschen Jugendpokal gesichert.

Die Hallensaison sollte genauso erfolgreich enden. Die „Hiobs“ (Hiesfeld/Oberhausen) schlossen die Vorrunde als Tabellenzweiter ab. Lediglich DSD Düsseldorf lag vor ihnen. In der Zwischenrunde setzten sich die Jungs ebenfalls souverän durch und schafften es so unter die besten vier Oberligamannschaften des Westdeutschen Hockeyverbandes.

Gegner waren Bergisch Gladbach, Krefeld und Düsseldorf

Die Endrunde fand in Bergisch Gladbach statt. Als Gegner standen den Hiobs die Mannschaften des heimischen THC Bergisch Gladbach, Crefelder HTC und DSD Düsseldorf gegenüber.

Das erste Spiel gegen den Crefelder HTC endete 4:0 für den Nachwuchs des OTHC und war von Kampfgeist, kreativem Spielaufbau und einer sehr guten Torhüterleistung geprägt.

0:3 noch ausgeglichen

Im zweiten Spiel des Tages traten die „Hiobs“ gegen die starke Mannschaft des DSD Düsseldorf an und gerieten bis Beginn der zweiten Halbzeit mit 0:3 in Rückstand. Die mentale Stärke und die taktische Ausrichtung des Trainergespanns sorgten dafür, dass sich die Jungs zurück kämpften. Kurz vor Schluss gelang ihnen der vielumjubelte Ausgleich zum 3:3, der ihnen die Tür zum Titel offen hielt.

Das letzte Spiel musste unbedingt gewonnen werden. Gegen die von den heimischen Fans lautstark unterstützten Bergisch Gladbacher ließen die „Hiobs“ nichts mehr anbrennen und gewannen 4:1.

Leistung für die Geschichtsbücher des Vereins OTHC

Mit dem Sieg sicherten sich die „Hiobs“ den Hallentitel und sind nun westdeutscher Oberligameister. Sowohl auf dem Feld, als auch in der Halle in einer Saison die Oberliga zu dominieren, ist eine außergewöhnliche Leistung, die in die Geschichtsbücher des OTHC eingehen wird.

Die Grundlagen des Erfolgs sind die jahrelange, gute Jugendarbeit des OTHC und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Jahn Hiesfeld und dem OTHC. Mit diesem Nachwuchs braucht sich der Oberhausener Hockeysport keine Sorgen um die Zukunft machen.