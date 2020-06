OTHC peilt mit Nr. 1 aus Argentinien die Regionalliga an

Einen neuen Anlauf Richtung Regionalliga unternehmen die Tennis-Herren des OTHC. Dem stehen in der Niederrheinliga fünf Gegner im Weg, mit dem MTV Kahlenberg und dem TC Bredeney III haben sich zwei Teams von der am Donnerstag startenden Medensaison zurückgezogen. „Es war zuletzt immer ein sehr enger Dreikampf und es wird wieder nicht einfacher. Aber wir wollen aufsteigen“, sagt OTHC-Mannschaftsführer Thomas Klimanek. „Viel hängt natürlich immer davon ab, in welcher Besetzung man in die entscheidenden Spiele gehen kann.“

Das liegt beim OTHC noch nicht einmal in den eigenen Händen, sondern hängt davon ab, ob ihre neue Nummer eins im Sommer aus Argentinien nach Deutschland fliegen darf. Denn mindestens gegen die beiden am stärksten eingeschätzten Konkurrenten, den Regionalliga-Absteiger Solinger TC (22. August) sowie am letzten Spieltag zum möglichen „Endspiel“ gegen den TV Osterath (5. September) soll ITF-Future-Tour- und ATP-Challenger-Tour-Profi Matias Zukas an der Arenastraße aufschlagen.

Attraktion für Oberhausen

Der 24-Jährige war in der ATP-Weltrangliste bereits auf Platz 374 (Oktober 2018) gelistet, im Ranking der ITF-Future-Tour ging es im Juli des vergangenen Jahres sogar bis Platz 47 hinauf. Seine Bestwerte im Doppel (238/12) sind noch besser.

„Das ist über die Kontakte von Dominik Pfeiffer zustande gekommen", erläutert Klimanek. „Wir haben mit Daniel Cox, der menschlich super passt und sportlich auch absolut überzeugt hat, gute Erfahrungen gemacht und freuen uns nun auf den nächsten Topspieler, der für Oberhausen eine echte Attraktion sein könnte."

Der Brite Cox rutscht nominell hinter Zukas auf Position zwei. Oberhausens bester einheimischer Tennisspieler, Dominik Pfeiffer, ist natürlich ebenso weiterhin an Bord wie Christian Vinck und Stadtmeister Maximilian Sack. Verlassen hat den OTHC der Niederländer Stephan Gerritsen, der bereits in diesem Sommer in der Regionalliga spielen wollte, nun aber Däumchen dreht, da die Regionalliga West bei nur drei spielbereiten von acht gemeldeten Teams abgesagt wurde. Für Gerritsen ist dessen Landsmann Guy Den Heijer neu dabei.

„Wir wollen nach Möglichkeit immer mit drei Deutschen spielen. Falls es am Ende wirklich um den Aufstieg geht, vielleicht auch nur mit zwei", erläutert Klimanek. Ernst nehmen muss der OTHC jedenfalls jeden Gegner, los geht es am Donnerstag (9 Uhr) beim Netzballverein in Velbert. Dieses Duell gab es auch zum Auftakt der vergangenen Sommersaison, damals mit einem 6:3-Sieg für die Oberhausener gegen den am Ende Tabellenvierten.

TK 78 ohne Druck, aber motiviert

In der offenen Klasse ebenfalls auf Verbandsebene vertreten sind die Herren des TK 78 Oberhausen. Ihr Start in der 2. Verbandsliga ist am Donnerstag (9 Uhr) zu Hause gegen die Reserve des Solinger TC.

„Natürlich kann man ein wenig lockerer in die Saison gehen, wenn man weiß, dass man nicht absteigen kann“, erläutert TK-Kapitän Nico Steinbrecher. „Aber in den letzten Jahren waren wir immer näher am Auf- als am Abstieg und auch dieses Mal wollen wir eher nach oben als nach unten gucken.“

Die etablierte Mannschaft ist zusammen geblieben und durch Hagen Koppenborg (TC Waldhof Bottrop) noch verstärkt. „Er war schon im Winter dabei und passt gut in die Mannschaft“, so Steinbrecher, der noch keine Prognose für den Auftakt wagen will. „Wir sind soweit verletzungsfrei und komplett. Aber wir wissen natürlich nicht, mit welchen Leuten Solingen kommt, denn deren erste Mannschaft ist in der Niederrheinliga am Donnerstag spielfrei.“