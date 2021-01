Paul Scholz' "Tor des Jahrhunderts" gegen Toni Turek

Oberhausen Paul Scholz hätte kürzlich seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Rot-Weiße bleibt auch durch ein Tor des Jahrhinderts in Erinnerung.

Zum Thema "100. Geburtstag Paul Scholz" erreichten uns Zuschriften von Edmund Koch und Erwin Polny, die sich mit einem kuriosen "Tor des Jahrhunderts" beschäftigen, das Scholz gegen Toni Turek erzielte. Die folgenden Zeilen dazu verfasste Edmund Koch:

Man kann es "Tor des Jahrhunderts" oder auch sein "Tor für alle Ewigkeiten" nennen. Es ist einmalig und nie zu kopieren, da es sehr wahrscheinlich heute gar nicht mehr gegeben würde.

1946 RWO gegen TuS Duisburg 48/99, damals mit dem Duisburger SV eine große Nummer, noch vor Hamborn 07 und dem Meidericher SV. Im Gästetor stand Toni Turek, später WM-Held 1954. Einen Abschlag von Turek nahm Scholz direkt und ballerte ihn aus rund 60 Metern zurück auf Tureks Tor.

Aber wie ging er rein? Dem Ball ging während des Fluges ins Tor die Luft aus und er landete als Flunder über Turek hinweg unhaltbar hinter ihm im Netz. Der präsentierte lachend das platte Leder dem

Publikum und den Spielern - wie eine Trophäe.

Turek und Scholz kannten sich von DFB-Lehrgängen. Beim letzten Spiel vor Kriegsende gegen die Slowakei (nicht Kroatien) saßen beide nur auf der Ersatzbank. Turek startete beim ersten DFB-Spiel nach dem Krieg 1950 gegen die Schweiz seine Karriere mit der Krönung zum Weltmeister.

Und Scholz? Er war nach seiner Herzkrankheit froh, wieder auf Sparflamme am Ball zu sein - als Spielertrainer beim benachbarten TBO in der Kreisklasse - und als begeisterter Sportkegler. Seine berufliche Laufbahn begann er übrigens in der Firma seines Präsidenten Peter

Maaßen, mit dem er anfangs - mit 18 Jahren - in der ersten RWO-Mannschaft spielte.