100. Geburtstag: Paul Scholz war ein großer Rot-Weißer

Am 26. Januar würde Paul Scholz seinen 100. Geburtstag feiern. Der ehemalige Kicker von Rot-Weiß Oberhausen gehörte zu der Kleeblatt-Elf, die von vielen noch als die beste aller Zeiten, auch besser als die Bundesliga-Truppe, angesehen wird.

Zu seinen Weggefährten gehörten kurz nach dem zweiten Weltkrieg Nationaltorwart Willy Jürissen sowie die bewährten Gauligaspieler Werner Günther, Heinz Otten, Hermann Rütter, Willi Ickeltrath, Bruno Jezewski, Robert Schröder, Werner Stahl und aus dem eigenen Nachwuchs Willi Rahmann, Franz Pyta und Hans Mönnig. In den späten 40er-Jahren kamen dazu Werner Cornelissen, Hans Ostrycharczyk, Erich Juskowiak, Fredy Lauten.

Nur fast Nationalspieler geworden

Gleichzeitig umwehte ihn aber auch der Hauch des Unvollendeten. Dazu gehörte eine Fast-Nationalmannschaftskariere sowie sein viel zu frühes, krankheitsbedingtes Karriereende eben kurz nach dem Krieg. Das leidige Los mit einer Karriere ohne Länderspiel mussten mehrere RWO-Spieler wie auch Werner Günther, Fredy Lauten oder Lothar Kobluhn in früheren Zeiten verkraften.

Ganz nah dran war Scholz. Sein Steckbrief: Als Mittelläufer Zerstörer, schussgewaltiger Kämpfer, Kopfballspezialist und Angreifer mit ausgefeilter Technik. Er galt im zweiten Weltkrieg bei Sepp Herberger als Mann der Zukunft. Niederrhein- und Westauswahl, 1942 mit dem Niederrhein Deutscher Meister im Länderpokal, Mitglied der berühmten Pariser Soldatenelf um Fritz Walter und Werner Günther - und Einladungen zu DFB-Lehrgängen.

Herberger: "Du kannst noch so oft Nationalmannschaft spielen"

1942 schien sich der Traum für den jungen Oberhausener zu erfüllen. Im letzten deutschen Länderspiel vor Kriegsende war er in Pressburg gegen Kroatien schon aufgestellt. Doch am Spieltag erschien plötzlich Fronturlauber Hans Rohde. Der Mann aus Eimsbüttel stand vor einem Jubiläum. Herberger ließ ihn zum 25. Mal das Nationaltrikot überstreifen und sagte zu Scholz: "Paul, sei nicht traurig. Du bist noch so jung, du kannst noch oft in der Nationalmannschaft spielen."

Herberger konnte sein Versprechen nicht halten. Scholz spielte nach dem Krieg noch eine halbe Saison für RWO, musste dann mit einer Herzerkrankung abdanken. Eine große Karriere war jäh beendet, die so hoffnungsvoll begonnen hatte. Jahre später gönnte sich der begnadete Fußballspieler seinen Abschied auf dem Platz - beim Turnerbund Oberhausen. Vom sicheren Kandidat der Nationalmannschaft in der Kreisklasse als Spielertrainer.

In der Spielzeit 1945/46 und ein Jahr danach spielte nach Meinung von Zeitzeugen die beste RWO-Mannschaft der Vereinsgeschichte. Das Klasseteam von einst stufen sie noch höher ein als die Aufstiegself 1969 mit vier Folgejahren in der Bundesliga. Vor sechs Jahrzehnten bildete RWO in den Kriegswirren mangels Personal bis Dezember 1944 eine Spielgemeinschaft mit Elmar 09 Alstaden und Viktoria 09 Oberhausen. Anschließend ruhte der Ball bis Kriegsende. Kicker wie Scholz waren da in der Soldatenelf zu finden.

Sofort eine schlagkräftige Mannschaft

Der Stadtverband für Leibesübungen (Vorgänger des Stadtsportbundes) schrieb für 1945/46 eine Stadtmeisterschaft in zwei Gruppen aus. Der Erfolgsweg der "Kleeblätter" war mit einem Vorteil verbunden. Gleich beim Wiederbeginn stand eine schlagkräftige Mannschaft parat. Die Spieler hatten den Soldatenrock gegen das Trikot mit dem Kleeblatt getauscht. Oben erwähnte Kicker um Jürissen und Scholz machten das Gerüst des Teams aus.

Dennoch musste RWO um den Erfolg bangen. Auch andere Vereine stellten starke Mannschaften. Gespielt wurde in zwei Gruppen. RWO begann mit einem 3:1-Sieg gegen Elmar 09 Alstaden, verlor aber die Punkte am "grünen Tisch". Der Spielerpass von "Denkmal" Willy Jürissen war nicht in Ordnung. Die Kreisspruchkammer kannte keine Verwandten. Ihr wurde damals nachgesagt, sie habe die zwei Punkte mit 0:2 Toren ganz gern den Rot-Weißen zu Gunsten von Elmar 09 abgeknöpft.

Finale zwischen RWO und Sterkrade 06/07

Am Ende war RWO doch noch Gruppensieger, hauchdünn mit 32:4 Punkten und 80:16 (!) Toren - vor Elmar 09 31:5, SV Osterfeld 06 28:8, BV Osterfeld 19:17, SC Osterfeld 1912 18:18, VfR 08 Oberhausen 14:22, VfR 36 Alstaden 14:22, SuS 21 Oberhausen 9:27, Concordia Lirich 8:28, Viktoria 09 Oberhausen 7:29.

Sieger in der anderen Gruppe und Finalist gegen RWO war die Spvgg. Sterkrade 06/07. In den Gruppenspielen auf dem Ascheplatz an der Lothringer Straße sahen jeweils ein paar tausend Zuschauer die Spiele. Das änderte sich schlagartig beim Endspiel im Stadion Niederrhein. Da wurde das neue Interesse an RWO mit einer Signalwirkung geweckt.

Sterkrade 06/07 und RWO boten den 22.000 Zuschauern ein packendes Spiel. Die klangvollen Namen vom "Dicken Stein": Bernick; Gerold, Allermann; Wegemann, Teschner, Beaupein; Wilsrecht, Broghden, Kamp, Weischeide, Krein. RWO siegte 2:0 durch Tore von Werner Günther und Hans Mönnig.

RWO dann im Höhenflug

Um die Bezirksmeisterschaft kam Favorit Meidericher SV mit seinen Stars Hetzel und Trapphoff ins Stadion Niederrhein - und fuhr vor 20.000 Zuschauern mit einer 2:5-Niederlage nach Hause. Ein Triumph, der nach dem Spielrausch der Rot-Weißen begeisternd gefeiert wurde. Das war Fußball wie aus dem Lehrbuch und nach dem Geschmack der Zuschauer.

Erneut waren 20.000 Besucher aus dem Häuschen, als RWO Nachbar VfB Lohberg gar mit 8:0 abfertigte. VfB Speldorf und Rheingold Emmerich waren ebenfalls Punktelieferanten. RWO wies als Bezirksmeister 8:0 Punkte und 20:3 Tore auf. Torwart Willy Jürissen und Mittelläufer Paul Scholz glänzten als Garanten in einer stabilen Abwehr. Beide und Gustl Groß waren 1942 mit der Niederrheinauswahl deutscher Meister geworden.

Für RWO hielt der Erfolgsweg zu ungeahnten Höhen an. Erstmals griffen die "Kleeblätter" nach der Niederrheinmeisterschaft - in der Gauliga stets ein Privileg von Fortuna Düsseldorf und VfL Benrath. Ein hart umkämpfter 1:0-Sieg bei Preußen Essen öffnete das Tor zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Am Essener Uhlenkrug sahen 25.000 Zuschauer in der Verlängerung das 1:0 für RWO durch Bruno Jezewski. Fußball-Oberhausen jubelte mit den "Kleeblättern".

Das jedoch schreckte den anderen selbstbewussten Finalisten nicht. VfL Benrath, mit den Nationalspielern Karl Hohmann und Jupp Rasselnberg sowie dem aufstrebenden Paul Mebus, verzichtete für das Finale großzügig auf einen neutralen Platz und war einverstanden mit dem Spielort Stadion Niederrhein.

2:0 im Finale gegen den VfL Benrath

30 000 restlos begeisterte Zuschauer erlebten ein Topspiel, das Rot-Weiß mit 2:0 gewann. Torschützen Willi Rahmann und Willy Jürissen (Elfmeter). Das von Karl Winkler trainierte Team: Willy Jürissen; Franz Pyta Willi Ickeltrath; Hermann Rütter, Robert Schröder, Bruno Jezewski; Werner Stahl, Werner Günther, Willi Rahmann, Gustl Groß und Heinz Otten.

Wenn auch die sportliche Karriere für Paul Scholz unvollendet bliebt, so erfolgreich verlief seine private danach. Als Gründer des Unternehmens zum Verkauf von Fahrzeug- und Industriebedarf legte Scholz an der Falkensteinstraße den Grundstein einer bis heute erfolgreichen Firma. 1981 wechselte die Einzelfirma Paul Scholz in die zweite Generation. Die Geschäftsleitung ging über an Franz und Monika Weiser (Tochter von Paul Scholz), seit 2007 leitet Sohn Jörg Weiser in dritter Generation.